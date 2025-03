Addio a Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia e simbolo dell’ambientalismo italiano

Addio a Fulco Pratesi, fondatore del Wwf Italia e figura di riferimento dell’ambientalismo italiano, morto in ospedale a Roma all’età di 90 anni. La sua scomparsa, avvenuta tra il 28 febbraio e il 1 marzo, è stata comunicata con grande tristezza dal Wwf Italia, che ha evidenziato l’importanza della sua vita per molti, sottolineando come abbia rivoluzionato il panorama ecologico del paese.

Pratesi, nato a Roma nel 1934 e laureato in Architettura nel 1960, ha fondato nel 1966 l’associazione italiana per il World Wildlife Fund. È stato presidente del Wwf Italia per vari mandati e, oltre a questo, ha pubblicato articoli su tematiche ecologiche per importanti testate come Corriere della Sera e L’Espresso. Autore di numerosi libri e progettista di parchi e riserve naturali, ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Parco nazionale d’Abruzzo dal 1995 al 2005. Tra le sue esperienze politiche, è stato deputato dei Verdi dal 1992 al 1994.

La sua eredità continua a vivere. Il Wwf Italia ha invitato a difendere e costruire su quanto realizzato negli anni passati, riconoscendo il contributo fondamentale di Pratesi alla causa ambientale. Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, lo ha ricordato come un “strenuo difensore della natura” e un’importante figura nella storia dell’ambientalismo in Italia, sottolineando la perdita di una personalità che ha lottato per l’istituzione dei parchi e per la salvaguardia della natura. La sua morte segna la fine di un’era, ma il suo impatto sulla conservazione rimarrà indelebile.