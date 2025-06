Addio a Frederick Forsyth: l’icona del thriller ci lascia

Lutto nel mondo letterario: è morto a 86 anni Frederick Forsyth, autore britannico noto per i suoi thriller. L’annuncio è stato dato dal suo agente, Jonathan Lloyd, che ha sottolineato l’importanza della sua opera nel panorama dei romanzi di suspense. Forsyth è famoso per The Day of the Jackal, dal quale sono stati tratti due film e una serie TV nel 2024.

Nato a Ashford il 25 agosto 1938, Forsyth ha intrapreso giovanissimo la carriera nell’aviazione, prima di passare al giornalismo. Dopo un breve periodo in un quotidiano locale, ha collaborato con Reuters nel 1961 e con la BBC nel 1965. È stato durante la sua attività di reporter che ha scritto i primi abbozzi di The Day of the Jackal e Dossier Odessa, ispirandosi alla sua esperienza come collaboratore del MI6, i servizi segreti britannici.

Oltre al suo romanzo più famoso, Forsyth ha pubblicato opere come I mastini della guerra, Il pugno di Dio e Il quarto protocollo. La sua morte arriva dopo una breve malattia, lasciando un’eredità duratura nel genere del thriller.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it