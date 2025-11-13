14 C
giovedì – 13 Novembre 2025
Addio a Freddy, il gatto di Orietta Berti: un amore eterno

Addio a Freddy, il gatto di Orietta Berti: un amore eterno

Orietta Berti è una grande amante degli animali e lo dimostra con un toccante post su Instagram, in cui annuncia la morte del suo amato gatto, Freddy. Nel suo ricordo, descrive Freddy come un “Adone”, un gatto bellissimo e con modi eleganti, che ha portato in famiglia un affetto e un’empatia unici per ben 16 anni. “Ha ricevuto tantissime carezze e abbracci – scrive Orietta – pesava 12 chili ed era dolcissimo, pur sembrando una lince bianca”.

Ricorda anche il momento in cui suo figlio Omar trovò Freddy nascosto sotto una macchina, abbandonato e indifeso. Era un piccolo batuffolo di pochi mesi e, con le sue zampette e la codina, seguì Omar fino a casa, come se avesse deciso di unirsi alla loro famiglia. Freddy ha riempito le loro giornate di gioia e amore incondizionato, insegnando loro tanto sulla vita.

Orietta sottolinea che gli animali, che per lei e per i suoi cari sono sempre stati parte integrante della famiglia, meritano affetto e rispetto. Conclude il suo messaggio esprimendo gratitudine per il tempo trascorso con Freddy e invita tutti a volere bene agli animali e all’ambiente, sottolineando che prendersi cura di loro significa anche prendersi cura di se stessi. “Ciao caro Freddy, grazie per tutto l’affetto che ci hai regalato”, scrive Orietta, a nome della sua famiglia.

