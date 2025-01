Addio a Franco Di Ruocco, maitre de La Sonrisa: l’annuncio dal castello del Boss delle cerimonie

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Franco Di Ruocco, il noto maitre divenuto celebre grazie al programma “Il Boss delle Cerimonie”. L’annuncio è stato dato dall’account ufficiale dell’hotel La Sonrisa, situato a Sant’Antonio Abate, che ha ospitato il format per anni. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 10 gennaio, è stata accolta con grande tristezza, ma le cause della sua morte non sono state rese note.

Lo staff dell’hotel ha espresso il proprio cordoglio sui social, pubblicando un’immagine di Di Ruocco con un messaggio di addio che recita “Ciao Franco”. La nota sottolinea che Di Ruocco ha servito La Sonrisa per oltre 30 anni, con grande professionalità e dedizione. Molti utenti hanno commentato esprimendo il loro dolore e ricordando Di Ruocco come una persona straordinaria.

La sonorità del messaggio trasmette “un profondo senso di vuoto”, e il personale ricorda il sorriso sincero e la rara umanità del maitre. Non solo come collega, ma anche come amico, Di Ruocco è descritto come una colonna portante di La Sonrisa, la cui presenza illuminava ogni evento. La morte di Franco Di Ruocco si inserisce in un contesto difficile per l’hotel, coinvolto in inchieste su abusi edilizi e recentemente sotto processo per la confisca della struttura.

Infatti, la Corte di Cassazione ha disposto la confisca dell’hotel nel febbraio 2024, parte di un’inchiesta su abusi edilizi risalenti al 1979. Nel mese di dicembre, la sindaca di Sant’Antonio Abate ha revocato la licenza di ristorazione e albergo per le tre società legate al Castello delle Cerimonie, ma questa decisione è stata successivamente sospesa il 9 gennaio 2025.

La scomparsa di Di Ruocco, quindi, avviene in una fase di incertezze e difficoltà per La Sonrisa, non solo per gli affari ma anche per la perdita di una figura chiave. Molti sono certi che la sua memoria vivrà nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, rendendo il castello un luogo di nessuna sostituzione dopo la sua partenza.