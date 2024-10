Addio a Franco Chimenti, presidente di Federgolf: il lutto della politica da Tajani a Santanchè

Franco Chimenti, presidente della Federgolf italiana, è scomparso all’età di 85 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello sport e della politica. Chimenti ha dedicato gran parte della sua vita al golf, contribuendo alla sua diffusione e al suo sviluppo in Italia. Sotto la sua guida, la Federgolf ha registrato importanti progressi, sia a livello organizzativo che sportivo, promuovendo eventi nazionali e internazionali e valorizzando i giovani talenti.

Nato nel 1938, Chimenti ha avuto un percorso professionale che lo ha visto impegnato in vari ruoli dirigenziali, non solo nel golf, ma anche in altri ambiti sportivi e imprenditoriali. La sua passione per il golf è emersa sin da giovane, e nel corso degli anni ha saputo trasformare questa passione in un impegno concreto, portando il golf italiano a livelli di eccellenza. È stato un pioniere nella promozione del golf come sport accessibile a tutti, lavorando attivamente per aprire nuovi campi e incrementare la partecipazione delle donne e dei giovani.

La notizia della sua morte ha suscitato un’onda di cordoglio in tutto il paese. Politici, atleti e membri della comunità sportiva hanno espresso le loro condoglianze e ricordato il suo impatto nel mondo dello sport. La Federazione Italiana Golf ha condiviso un messaggio toccante, sottolineando che la sua scomparsa rappresenta una grande perdita. Chimenti era rispettato non solo per i suoi risultati come leader, ma anche per la sua visione di un golf più inclusivo.

Nel panorama sportivo, la figura di Chimenti verrà ricordata per la sua capacità di unire le persone attorno a una passione comune, facendo crescere una comunità che ha visto il golf espandere la propria base di praticanti e appassionati. Inoltre, il suo impegno per l’etica sportiva e per lo sviluppo sostenibile degli eventi sportivi ha lasciato un’eredità duratura che influenzerà le future generazioni.

La sua dipartita segna la fine di un’era per il golf italiano, ma il suo spirito e la sua dedizione continueranno a ispirare. La memoria di Franco Chimenti vivrà attraverso il lavoro di coloro che hanno condiviso il suo sogno di un golf migliore e più inclusivo. In questi momenti di tristezza, il mondo del golf si stringe attorno alla sua famiglia, al congedo di un grande sportivo e leader.