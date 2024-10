Addio a Franco Chimenti, è scomparso il presidente della Federgolf

Grave lutto nel mondo del golf italiano: è morto Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf (Fig). Chimenti, 85 anni, è deceduto a Roma, poche settimane dopo essere stato rieletto alla guida della Fig, un segno della fiducia che il mondo del golf riponeva in lui. La sua carriera è stata caratterizzata da un forte impegno per la crescita e la promozione di questo sport in Italia, contribuendo al suo sviluppo a livello nazionale e internazionale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra gli appassionati di golf e nel panorama sportivo italiano. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, ha pubblicato un messaggio su X, esprimendo il suo triste rammarico per la perdita: “Provo grande dolore per la scomparsa di Franco Chimenti, storico presidente della Federazione italiana golf e grande figura dello sport italiano. Mi stringo al dolore della sua famiglia. Ci mancheranno la sua energia e positività. Riposa in pace, Franco.” Queste parole rispecchiano il sentimento di molti che hanno avuto l’opportunità di conoscere o collaborare con Chimenti.

Chimenti non è stato solo un leader all’interno della Federgolf, ma ha anche svolto un ruolo fondamentale nell’internazionalizzazione del golf in Italia, portando il nostro Paese a essere sempre più presente in competizioni di alto livello. La sua dedizione e passione per il golf lo hanno reso una figura rispettata e amata, e la sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare.

La sua eredità vivrà attraverso i progetti e le iniziative che ha sostenuto nel corso degli anni, e il suo impatto sul golf italiano rimarrà nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Franco Chimenti sarà ricordato non solo per i suoi successi, ma anche per il suo spirito e la sua determinazione nel sostenere e valorizzare il golf. L’intera comunità golfistica italiana si unisce nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita a questo sport, onorando il suo impegno, la sua visione e il suo amore per il golf.