Addio a Francesco Merloni, il re degli elettrodomestici e presidente di Ariston Group, scomparso a 99 anni

È scomparso all’età di 99 anni Francesco Merloni, presidente onorario dell’Ariston Group, un’icona dell’industria italiana del Novecento, noto come il “re degli elettrodomestici”. La sua morte è avvenuta il 1° ottobre nella sua abitazione a Fabriano, Ancona, e l’Ariston Group ha confermato la notizia con un comunicato. Francesco Merloni, Cavaliere del Lavoro, era un importante protagonista del settore, raccogliendo l’eredità del padre, Aristide Merloni, e contribuendo a sviluppare e internazionalizzare l’azienda di famiglia.

Merloni, nato nel settembre del 1925 a Fabriano, dopo essersi laureato in ingegneria industriale all’Università di Pisa, iniziò a lavorare nell’azienda paterna negli anni Cinquanta. Negli ultimi anni è stato nominato presidente onorario di Ariston Thermo Group, un’impresa specializzata in impianti di riscaldamento e climatizzazione. La sua carriera non è stata solo imprenditoriale; nel 1972, Merloni intraprese anche un percorso politico diventando senatore con la Democrazia Cristiana. È stato rieletto in altre sei legislature, cinque alla Camera dei Deputati e una al Senato.

Durante il primo governo di Giuliano Amato, Merloni ricoprì il ruolo di ministro dei Lavori pubblici, prestando giuramento di fronte al presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Rimase in carica fino alla fine del governo, nel maggio del 1994, anche dopo il passaggio di testimone con Carlo Azeglio Ciampi. In seguito, dopo la crisi della Democrazia Cristiana dovuta a Tangentopoli, aderì al gruppo parlamentare dei Popolari Democratici – l’Ulivo. Nel 2007, Merloni espresse il suo sostegno per la candidatura di Enrico Letta alla segreteria del Partito Democratico.

Francesco lascia la moglie Maria Cecilia Lazzarini e tre figli: Paolo, presidente di Ariston Group, Francesca e Claudia. La sua vita è stata caratterizzata da un forte impegno sia nel mondo degli affari che nella politica, segnando profondamente la storia dell’industria italiana e del suo sviluppo internazionale. La sua eredità continua attraverso i suoi successori e il contributo che ha dato all’innovazione nel settore degli elettrodomestici e dei sistemi di riscaldamento e climatizzazione.