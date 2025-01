Addio a Fiore De Rienzo, storico inviato di Chi l’ha visto e padre dell’attore Libero

È morto a 65 anni Fiore De Rienzo, storico inviato di “Chi l’ha visto?”. Il giornalista, padre dell’attore Libero, scomparso nel 2021 a causa di un arresto circolatorio legato all’uso di stupefacenti, era profondamente colpito dalla perdita del figlio. La notizia della sua morte ha generato un’ondata di messaggi di cordoglio sui social, inclusi quelli della conduttrice di Rai 3, Federica Sciarelli, e della redazione del programma.

Gigi De Rienzo ha annunciato la sua scomparsa con un post su Facebook, descrivendo i dettagli per l’ultimo saluto: la camera ardente sarà all’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma, mentre i funerali si svolgeranno a Paternopoli, paese d’origine della famiglia, il 30 gennaio. Libero De Rienzo era stato trovato senza vita nel 2021 all’età di 44 anni, a causa di un arresto cardiaco da overdose di eroina. La sua morte aveva lasciato un segno profondo su Fiore e la sua famiglia.

Fiore De Rienzo, oltre a essere un giornalista, era anche aiuto regista di Citto Maselli e collaboratore di “Chi l’ha visto?” fin dalla sua prima edizione nel 1989. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione, con molti messaggi di cordoglio da parte di ex colleghi e amici. Federica Sciarelli ha espresso profondo cordoglio e affetto per l’amato collega, mentre il giornalista Salvo Sottile lo ha ricordato come un maestro e un grande amico. Anche Debora Ergas ha condiviso parole di ammirazione, definendolo un collega elegante e di grande valore, ricordando con affetto il suo soprannome “Grande Gatsby”.