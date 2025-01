Addio a Fausto Cogliati, storico produttore musicale di Eros Ramazzotti, Fedez e Marcella Bella: aveva 66 anni

Il produttore Fausto Cogliati, figura di spicco della musica pop italiana, è venuto a mancare all’età di 66 anni. La triste notizia è stata diffusa da Eros Ramazzotti attraverso un post sui social, dove ha espresso il suo affetto e dolore per la perdita di un caro amico e collaboratore. Cogliati ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione di molte canzoni iconiche per artisti come Fedez, Articolo 31, Francesca Michielin e altri.

Eros Ramazzotti ha condiviso una storia su Instagram, scrivendo: “Ciao fratello mio, non mi hai dato neanche il tempo di salutarti. Ti voglio bene per sempre”, accompagnata da una foto di Cogliati. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di vari musicisti che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui nel corso degli anni. Le cause della morte non sono state rese pubbliche.

Fausto Cogliati si è affermato come uno dei più influenti produttori nel panorama musicale italiano. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti di successo, tra cui Marcella Bella e Rafael Gualazzi. Tra le sue collaborazioni più note c’è quella con J-Ax, con il quale ha realizzato numerosi brani di successo, e con Fedez, per il suo album Brainwash. Uno dei suoi brani più celebri resta P.E.S. dei Club Dogo.

Artisti come Ultimo, DJ Jad degli Articolo 31, Federico Rossi del duo Benji e Fede e il rapper Clementino hanno espresso il loro dolore sui social per la scomparsa di Cogliati. Ultimo, in particolare, ha condiviso un ricordo intensamente emotivo, rievocando i momenti condivisi dai loro inizi fino ai concerti nei grandi stadi.

Fausto Cogliati sarà ricordato non solo per il suo talento nel produrre musica, ma anche per il forte impatto che ha avuto nel guidare e supportare molti artisti nella loro carriera. La sua eredità resterà vivo nel cuore di chi ha avuto l’onore di collaborare con lui e nel repertorio musicale italiano che ha contribuito a plasmare.