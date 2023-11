Addio a Evan Ellingson: il giovane attore ha recitato in CSI e 24

Evan Ellingson era un giovane attore prodigio. Lo abbiamo visto recitare in serie tv di successo come CSI e 24. Purtroppo ha perso la vita a soli 35 anni

Aveva solo 35 anni Evan Ellingson. Il bambino prodigio, diventato un bravissimo attore, che abbiamo visto recitare in serie tv di successo come CSI e 24, non c’è più. Il mondo della televisione e del cinema danno addio all’uomo di 35 anni, il cui corpo, ormai privo di vita, è stato trovato nella camera da letto di una casa della città di Fontana, in California, nella contea di San Bernardino.

Evan Ellingson era un ex bambino prodigio. Era diventato famoso da giovanissimo, per aver partecipato nelle serie tv 24 e CSI: Miami. Aveva solo 35 anni: lo hanno trovato senza vita in una camera da letto di una casa che si trova a Fontana, in California. Secondo le autorità la data del decesso risale a domenica 5 novembre 2023.

Aveva una figlia, che era nata nel 2008: Brooklyn Ellingson è rimasta ora orfana di padre. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Michael Ellingson, il padre dell’attore, ha spiegato che suo figlio si trovava in una struttura per il recupero da dipendenze. Già in passato aveva già avuto problemi con le sostanze stupefacenti.

La situazione del giovanissimo attore erano migliorate negli ultimi tempi, anche se in passato aveva avuto una forte dipendenza dalla droga. Tra l’altro nel 2008 suo fratello aveva perso la vita proprio a causa di un’overdose da sostanze stupefacenti.

Chi era Evan Ellingson

Evan Ellingson era nato a La Verne il primo luglio del 1988, dove viveva con i genitori tre fratelli maggiori. Dopo aver partecipato alla serie tv su MADtv e aver un ruolo in Titus della Fox, nel 2004 aveva vestito i panni di Kyle Savage nella serie Selvaggi.

Nel 2007 aveva avuto un ruolo in CSI: Miami, dove ha interpretato Kyle Harmon, il figlio di Horatio Caine. Due anni dopo era nel cast del film La custode di mia sorella, dove ha interpretato Jesse Fitzgerald, figlio di Sara Fitzgerald interpretata da Cameron Diaz.