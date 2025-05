Addio a Enzo Giordano: Il Creatore della Leggenda di Varenne

Enzo Giordano, storico proprietario del leggendario trottatore Varenne, è morto a 71 anni a Napoli, dove era ricoverato per un’infezione. Aveva espresso il desiderio di vedere il “Capitano” esibirsi un’ultima volta ad Agnano. Giordano è stato una figura centrale nella storia dell’ippica moderna, avendo contribuito a trasformare un cavallo sconosciuto in un’icona del trotto.

La notizia della sua scomparsa è stata confermata da Gianpaolo Minnucci, driver di Varenne, e Rolando Luzi, ex manager del cavallo. Entrambi lo hanno ricordato come un “padre” e un “compagno di viaggio”. Quest’anno segna il trentesimo anniversario di Varenne, il quale ha raggiunto traguardi storici vincendo diversi importanti premi, compreso il Gran Premio Lotteria.

Giordano, ex cambiavalute di Napoli, si era innamorato di Varenne vedendolo debuttare in televisione nel 1998. Per acquistarlo, aveva organizzato una colletta tra amici e parenti, riconoscendo per primo il potenziale del giovane cavallo. Il sodalizio tra Giordano e Varenne ha portato a straordinarie vittorie, rendendolo il cavallo più vincente nella storia del trotto.

Il loro legame andava oltre il mero sport; era una vera famiglia, costruita sull’amore per i cavalli e l’impegno quotidiano. Anche Luca Zaia, presidente del Veneto, ha ricordato Giordano come un “visionario” che ha visto il campione in Varenne prima di chiunque altro. Ha concluso il suo tributo affermando che la loro storia è un orgoglio per tutta l’Italia, celebrando la passione di Giordano per il mondo dell’ippica.