Addio a Enrico Lucherini, il mito del cinema italiano

Il mondo del cinema italiano ha reso omaggio a Enrico Lucherini, il noto press agent scomparso all’età di 92 anni. La cerimonia funebre si è svolta a Roma, presso la Chiesa di San Roberto Bellarmino, con la partecipazione di amici e colleghi che hanno condiviso con lui decenni di attività nel settore.

Tra i presenti, si sono distinti nomi illustri come Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore, Margherita Buy e Monica Guerritore. Margherita Buy ha descritto Lucherini come un amico caro, sottolineando la sua genialità nel creare attenzione attorno a personalità del cinema e la gioia condivisa in molti momenti della loro carriera. Carlo Verdone ha ricordato il suo primo incontro con Lucherini, evidenziando il supporto emotivo e professionale che ha ricevuto nel corso della sua carriera.

Giuseppe Tornatore ha elogiato il talento di Lucherini, affermando che la sua missione andava oltre il semplice lancio di film; lui ambiva a far sì che il pubblico amasse il cinema. Anche Monica Guerritore ha parlato della sua amicizia con Lucherini, evidenziando quanto fosse un uomo affidabile e realmente presente per i suoi amici.

Lucherini, famoso per aver lanciato star del calibro di Sophia Loren, ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano, riconosciuto e apprezzato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.