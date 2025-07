Addio a Emmanuel Miraglia, pioniere della sanità italiana

L’importanza del settore sanitario in Italia è spesso sottolineata attraverso le figure che ne hanno segnato la storia. Emmanuel Miraglia, noto imprenditore nel campo della sanità privata, è venuto a mancare all’età di 85 anni a causa di un malore improvviso.

Miraglia era il presidente del Gruppo Giomi, consolidata realtà italiana con una vasta rete di ospedali, case di cura e residenze per anziani. L’ICOT, un istituto ortopedico e traumatologico di Latina, rappresentava uno dei punti di riferimento principali della sanità in Italia. Il Gruppo Giomi, attivo dal 1949, ha progressivamente espanso la sua rete, comprendendo strutture non solo nel Lazio, come la Madonna del Rosario di Civitavecchia e diverse case di riposo a Viterbo e nell’entroterra, ma anche in altre regioni d’Italia, fino ad arrivare in Germania.

Sotto la guida di Miraglia, il Gruppo ha introdotto innovazioni significative nel settore sanitario, con l’apertura di cliniche all’avanguardia, come quella di Roma, entrata a far parte del gruppo nel 2014. La dedizione di Miraglia alla comunità si è riflessa non solo attraverso l’espansione delle strutture sanitarie, ma anche nel sostegno a iniziative legate alla formazione, come le borse di studio sponsorizzate dal Gruppo.

Diverse personalità pubbliche hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di Miraglia, evidenziando l’impatto duraturo che ha avuto sulla città di Latina e sull’intero panorama della sanità. La sua capacità di unire competenza e passione ha contribuito a elevare gli standard dell’assistenza sanitaria, creando anche opportunità di sviluppo nel campo della ricerca e dell’istruzione.