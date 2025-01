Addio a Edilio Stefani, presidente del gruppo Sofidel: un malore improvviso lo porta via

È morto improvvisamente Edilio Stefani, presidente del gruppo Sofidel, conosciuto per la produzione di carta per uso domestico, inclusi i popolari Rotoloni Regina. Stefani avrebbe compiuto 65 anni il 31 gennaio. Molte figure pubbliche, tra cui i sindaci di Lucca e Porcari, hanno espresso cordoglio, mentre il comune di Porcari ha annullato la prima giornata di carnevale in segno di lutto. Il gruppo Sofidel, fondato nel 1966, ha la sua sede a Porcari ed è attivo in dodici Paesi, con oltre 9.000 dipendenti e una capacità produttiva di 1.852.000 tonnellate all’anno. Nel 2023, il fatturato consolidato è stato di 3.129 milioni di euro. Edilio Stefani, figlio del cofondatore Emi Stefani, è entrato in Sofidel a quindici anni come operaio notturno, seguendo la tradizione di fare la gavetta per comprendere le dinamiche aziendali. A partire da dicembre 2008 ha ricoperto vari ruoli, fino a diventare presidente nel marzo 2021. Ha vissuto momenti difficili, come l’incendio che ha distrutto un’azienda del gruppo nel 1988, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. I sindaci di Lucca e Porcari hanno sottolineato la perdita di una figura di riferimento per l’imprenditoria locale, evidenziando il sostegno che Stefani ha dato alla comunità di Porcari. In segno di rispetto per la sua memoria e quella della famiglia Stefani, il comune ha deciso di annullare la prima domenica del “Carnovale Porcarese” in programma per il 2 febbraio.