Addio a don Guido Todeschini, morto il fondatore di Telepace

È scomparso don Guido Todeschini, il fondatore di Telepace, la nota emittente televisiva di ispirazione cattolica. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Sir. Don Todeschini, che ha avuto anche un ruolo significativo come padre spirituale di Pietro Maso, noto per aver ucciso i suoi genitori, sarà ricordato per il suo impegno nel mondo della comunicazione e della spiritualità.

Nato e ordinato sacerdote il 2 luglio 1961 nella Chiesa Parrocchiale di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, don Guido intraprese un percorso formativo e pastorale che lo ha visto insegnare al Seminario minore di S. Massimo. Durante i suoi primi anni di sacerdozio, ha anche collaborato attivamente nella parrocchia di S. Giovanni Evangelista, svolgendo un lavoro significativo con i ragazzi. Questo lo ha portato a diventare assistente dei Fanciulli cattolici, guidando i campi scuola estivi a Cerna, nella struttura conosciuta come Casa Gioiosa, oggi sede della sua emittente.

Nel 1977, don Todeschini ha realizzato il sogno di fondare Telepace, un canale che ha cercato di trasmettere valori cristiani e di avvicinare la comunità cattolica attraverso la televisione. La sua visione si è concretizzata in un’emittente che ha saputo crescere e diffondersi, diventando un punto di riferimento per molti. Grazie al suo impegno, Telepace è riuscita a varcare i confini nazionali, portando il messaggio cattolico in quasi 140 paesi del mondo, grazie anche ai suoi viaggi con Papa Giovanni Paolo II.

Don Guido Todeschini lascia un’eredità di dedizione e passione per la fede e la comunicazione, ricordato non solo per la fondazione di Telepace, ma anche per il suo forte legame con la comunità e il suo impegno educativo. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per molti che hanno conosciuto il suo lavoro e la sua missione, e per coloro che hanno beneficiato della nuova prospettiva che ha offerto su temi di rilevanza spirituale e sociale. La sua figura rimarrà viva nella memoria collettiva di chi ha condiviso il suo percorso e dei tanti che sono stati influenzati dalla sua opera.