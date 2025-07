Addio a Diogo Jota, talento del Liverpool perso in un tragico incidente

Un dramma ha colpito il mondo del calcio con la tragica notizia della scomparsa di Diogo Jota, attaccante del Liverpool. Il calciatore portoghese ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la A-52, vicino a Palacios de Sanabria, in Spagna, il 3 luglio 2025. Sebbene i soccorsi siano stati allertati in tempo, Jota non è riuscito a sopravvivere dopo aver perso il controllo del veicolo.

Insieme a lui viaggiava anche il fratello André, calciatore professionista e due anni più giovane. Solo pochi giorni prima, Jota aveva celebrato momenti felici della sua vita, tra cui il matrimonio con Rute Cardoso e un trionfo con la Nazionale portoghese in Nations League.

Nato nel 1996, Jota ha avviato la sua carriera nel Paços de Ferreira, dove ha realizzato il suo primo gol a 18 anni, diventando il più giovane marcatore del club. Nel 2016 è stato acquistato dall’Atletico Madrid, ma ha trascorso la maggior parte della sua carriera in prestito, prima al Porto e poi al Wolverhampton, dove ha riscosso notevoli successi.

Il Liverpool lo ha ingaggiato nel 2020 per 45 milioni di euro, il portoghese ha subito dimostrato il suo valore, segnando al debutto contro l’Arsenal e diventando parte integrante del club, con un totale di 65 gol e 26 assist in 182 presenze.

A livello internazionale, Jota ha indossato la maglia del Portogallo, esordendo nel 2019 e contribuendo a due vittorie di Nations League. La sua carriera, purtroppo, si è interrotta tragicamente, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del calcio.