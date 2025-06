Addio a Devin Lee Harjes: l’attore di Manifest a 41 anni

Devin Lee Harjes, attore noto per le sue interpretazioni in serie come Manifest e Boardwalk Empire, è morto a 41 anni a New York a causa di una malattia grave diagnosticata a febbraio. La notizia della sua scomparsa ha colpito il mondo dello spettacolo, evidenziando il vuoto lasciato da un talento apprezzato.

Nato nel luglio 1983 a Lubbock, Texas, Harjes si è trasferito a New York per realizzare il sogno di diventare attore. Ha guadagnato notorietà interpretando Jack Dempsey nella serie HBO Boardwalk Empire, il che ha segnato l’inizio di una carriera caratterizzata da ruoli in produzioni di alto profilo, tra cui Daredevil, Gotham, Orange Is the New Black, Blue Bloods e FBI. Le sue performance sono state sempre ben accolte, dimostrando una versatilità che spaziava tra drammi e thriller. La sua ultima apparizione è stata nel ruolo di Pete Baylor nella terza stagione di Manifest.

Oltre ai successi professionali, Harjes era anche un marito devoto di Shiva Shobitha, attrice con cui condivideva la passione per la recitazione. Lascia i genitori, Randy e Rosanne, e la sorella, Trish. La famiglia ha espresso profondo dolore, ricordando Devin non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere caloroso.

La sua morte, avvenuta il 27 maggio al Mount Sinai West Hospital, ha suscitato una forte reazione tra colleghi e fan, che ricorderanno Harjes per il suo impatto positivo e significativo nel panorama televisivo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it