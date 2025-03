Addio a Denis Arndt, l’attore della scena cult di Basic Instinct con Sharon Stone

Il cinema piange la scomparsa dell’attore Denis Arndt, noto per il suo ruolo di poliziotto nella celebre scena dell’interrogatorio di “Basic Instinct”. Arndt, 86 anni, ha avuto una carriera di successo come caratterista, comparendo in serie tv come “Avvocati a Los Angeles”, “The Practice” e “La famiglia Brock”. L’annuncio della sua morte è stato dato dalla famiglia il 30 marzo, specificando che è deceduto il 25 marzo nella sua casa ad Ashland, Oregon. Lascia la moglie Magee, con cui ha condiviso 45 anni di matrimonio, oltre a sette figli e numerosi nipoti e pronipoti.

Nato il 23 febbraio 1939 a Issaquah, Washington, Arndt è stato membro dell’Oregon Shakespearean Festival nel 1980. È apparso nel film “Ultimi echi di guerra” nel 1988 e ha interpretato il marito del personaggio di Mary Tyler Moore nella sitcom “Annie McGuire”. La sua carriera è culminata nel 1992 quando ha recitato in “Basic Instinct”, diventando famoso per la sua partecipazione alla scena iconica con Sharon Stone. Ha anche interpretato l’avvocato Jack Sollers in “Avvocati a Los Angeles” e Franklin Dell in “La famiglia Brock” dal 1993 al 1996.

Infine, la sua unica apparizione a Broadway avvenuta all’età di 77 anni lo ha visto elogiare per il ruolo del macellaio irlandese Alex Priest in “Heisenberg” di Simon Stephens, che ha debuttato nel 2015 e ha ricevuto una nomination ai Tony Awards. La famiglia di Arndt ha voluto ricordare il suo approccio alla vita, incoraggiando a seguire le proprie passioni.