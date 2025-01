Addio a David Lynch, il visionario regista di Twin Peaks e Mulholland Drive, morto a 78 anni per enfisema

Il mondo del cinema e della cultura piange la scomparsa di David Lynch, il famoso regista di Twin Peaks e Mulholland Drive, deceduto a 78 anni a causa di complicazioni legate a un enfisema. La triste notizia è stata comunicata dalla famiglia tramite un post su Facebook. Lynch soffriva di enfisema da anni e aveva annunciato nel 2024 che la malattia lo costringeva a rimanere in casa e a rinunciare alla regia di nuovi film. Era diventato dipendente dall’ossigeno a causa della patologia, attribuita a molti anni di fumo. Il regista stesso descriveva la sua condizione, sottolineando che riusciva a faticare a compiere piccole passeggiate.

Il messaggio della famiglia, pubblicato il 16 gennaio, ha celebrato la vita e l’arte di Lynch, chiedendo rispetto per il loro dolore e un po’ di privacy. I familiari hanno anche espressamente sottolineato la grande mancanza che la sua assenza ha creato nel mondo, citando una sua frase: “Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco.”

David Lynch è stato un maestro nella creazione di opere artistiche uniche, combinando elementi drammatici e visionari, come dimostrato in film come The Elephant Man e Blue Velvet, che si distaccano dal comune genere noir. La sua serie cult Twin Peaks ha segnato un’epoca, introducendo personaggi iconici e immortali, non limitandosi a essere un semplice giallo. La sua visione e innovazione nel raccontare storie hanno plasmato il cinema e influenzato generazioni di filmmaker.

Nel 2022, il mondo del cinema aveva già dato l’addio a un’altra figura importante collegata a Lynch, il compositore Angelo Badalamenti, autore delle colonne sonore di molti dei suoi film. La morte di Lynch rappresenta dunque una perdita incolmabile per il panorama culturale e cinematografico, lasciando un’eredità indelebile e un vasto corpo di lavoro che continua a ispirare. La sua capacità di mescolare sogno e realtà, insieme a una narrazione intensa e a una profonda esplorazione dell’animo umano, hanno reso le sue opere fondamentali e memorabili.