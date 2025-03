Addio a David Johansen, la voce dei New York Dolls

David Johansen, storico cantante dei New York Dolls, è morto a 75 anni nella sua casa di Staten Island, New York. Conosciuto anche come Buster Poindexter, Johansen è stato una figura chiave nel glam e nel punk, avendo suonato con i New York Dolls dal 1971 al 1977 e poi dal 2004 fino alla sua morte. Nel 2021, il chitarrista della band, Sylvain Sylvain, è morto a causa di un cancro.

A inizio febbraio, la figlia di Johansen, Leah Hennessey, ha avviato una raccolta fondi per le cure del cancro al cervello che colpiva il padre da cinque anni, rivelando la diagnosi per motivi finanziari.

Durante la sua carriera con i New York Dolls, Johansen ha pubblicato cinque album, tra cui il fondamentale album omonimo del 1973, che ha influenzato il punk. Dopo il secondo album, “Too Much Too Soon” (1974), la band si scioglie nel 1977, ma si riunisce nel 2004. Nel 2006 esce “One Day It Will Please Us to Remember Even This”, mentre nel 2009 arriva “Cause I Sez So”. Il loro ultimo album, “Dancing Backward in High Heels” (2011), mostra sonorità sperimentali e vintage.

Dopo lo scioglimento dei New York Dolls, Johansen intraprende una carriera solista esplorando il rock, il blues e il soul. Negli anni ’80, come Buster Poindexter, ottiene successo con “Hot Hot Hot” (1987). Negli anni ’90, forma la David Johansen and the Harry Smiths, influenzato dalla musica folk. Negli anni 2000, è cruciale nella reunion dei New York Dolls. Johansen ha anche recitato in film e serie TV, rimanendo una figura di culto fino alla fine della sua vita.