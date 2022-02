C’è un importante cambiamento all’orizzonte per chi sogna di diventare medico. La ministra dell’Università Maria Cristina Messa ha annunciato sul Corriere della Sera che, in minima parte da quest’anno, e in maniera consistente dal 2023 il test di Medicina si trasformerà. Addio alla cultura generale per lasciare maggior spazio ai quesiti di logica, e poi un nuovo tipo di test più simile a quello già previsto per la facoltà di Ingegneria: queste le principali novità.

I cambiamenti al test di Medicina 2022

Tre mesi fa la ministra aveva richiesto e ottenuto una commissione formata da professori universitari incaricati di proporre dei cambiamenti. Il risultato di questi lavori è arrivato in Parlamento e si voterà alla Camera come risoluzione. I primi cambiamenti, come anticipato, li vedremo già a settembre 2022 ormai noto come il mese del test di Medicina. Da maggio, ha svelato la ministra, gli Atenei forniranno nuovo materiale online per le esercitazioni. Da agosto saranno disponibili corsi di preparazione online gratuiti curati dalle università. E a settembre saluteremo per sempre le domande di cultura generale che tanta disperazione causavano agli studenti in favore di maggiore spazio al ragionamento logico e alle domande disciplinari. Nessuna variazione dunque per i quesiti di biologia, chimica, fisica e matematica.

La rivoluzione del 2023

Cosa succede invece dal 2023? Il test cambierà completamente, a partire dalla “data simbolo”. La ministra Messa ha specificato che si virerà verso un “esame TOLC”, ovvero test di orientamento e ingresso all’università (acronimo di Test Online CISIA), già previsto per altre facoltà. Il test si potrà fare due volte l’anno (o più, dipenderà dalla versione finale) a partire dal quarto anno di superiori. Il Ministero stabilirà poi una data in cui tutti i candidati dovranno registrare il migliore dei risultati ottenuti, così il sistema formerà poi la graduatoria nazionale. In base ai posti disponibili negli Atenei si assegneranno gli spazi, tenendo conto delle preferenze indicate dai candidati.