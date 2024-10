Addio a Claudio Bignolin, sindaco di San Pier d’Isonzo: un malore improvviso a 69 anni

Lutto cittadino a San Pier d’Isonzo, in provincia di Gorizia, per la morte improvvisa del sindaco Claudio Bignolin, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 ottobre a 69 anni. Bignolin è stato colto da un malore mentre si trovava nella sua abitazione a Cassegliano. La notizia è stata comunicata attraverso i canali social del comune goriziano, esprimendo profondo cordoglio da parte della giunta e dei consiglieri comunali. Nella nota si legge che l’amministrazione e la comunità si uniscono al dolore della famiglia e degli amici e che la giornata del funerale sarà dichiarata lutto cittadino, con ulteriori dettagli che verranno comunicati in seguito.

Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha espresso il suo profondo dispiacere per la scomparsa di Bignolin, descrivendolo come un amministratore capace e una brava persona, un politico moderato con cui ha sempre dialogato per il bene del territorio. Anche Antonio Calligaris, capogruppo della Lega, ha sottolineato l’indubbia capacità di Bignolin, evidenziando il suo ruolo di figura di riferimento e amico, amato dalla comunità che lo ha eletto sindaco per tre volte.

Claudio Bignolin, che ha compiuto 69 anni a luglio, era al terzo mandato come sindaco di San Pier d’Isonzo, sebbene non consecutivi. È stato rieletto nelle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, superando il sindaco uscente Riccardo Zandomeni. In precedenza, aveva ricoperto la carica dal 2006 al 2016. Prima di dedicarsi alla politica, Bignolin aveva lavorato come bancario e aveva affrontato la perdita della moglie nel 2019, evento che lo aveva profondamente segnato ma che gli aveva anche fornito nuovi stimoli per il suo impegno comunitario. Lascia due figli, Luigi e Filippo, che abitano rispettivamente a San Pier e a Romans.

La morte di Claudio Bignolin segna una grande perdita per la comunità di San Pier d’Isonzo, che riconosce i suoi contributi e la sua dedizione nel servizio pubblico. La sua figura sarà ricordata per il suo approccio ragionato e la sua volontà di risolvere le problematiche senza pregiudizi politici.