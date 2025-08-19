Addio a Clara Rametta, simbolo di sostenibilità a Malfa

Malfa e l’intero arcipelago eoliano sono in lutto per la scomparsa di Clara Rametta, sindaca di Malfa al secondo mandato, deceduta a 75 anni. Conosciuta come la “Signora del turismo”, ha lasciato un segno indelebile nella comunità, mostrando una grande sensibilità per l’ambiente e il territorio.

Clara Rametta ha fondato, insieme al marito Michele Caruso, il Signum, un albergo diffuso che rappresenta un’eccellenza oggi gestita dai figli. Sotto la sua amministrazione, Malfa è diventata un esempio di sostenibilità, introdotto iniziative come l’uso di auto elettriche, impianti fotovoltaici e un porto progettato in modo sostenibile.

Un momento significativo della sua carriera è avvenuto nel maggio del 1990, quando il Consiglio Nazionale delle Ricerche scelse Salina per un workshop sul clima e l’ambiente. Clara ha accolto i partecipanti con calore, contribuendo a promuovere l’istituzione della Riserva Naturale Le Montagne delle Felci e dei Porri.

Il suo amore per il territorio si è tradotto anche in impegni concreti, come l’adozione della “Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea” nel 2017, un primo passo verso la tutela della biodiversità. Clara ha sempre collaborato con gli altri comuni dell’arcipelago per una crescita unitaria, sostenendo progetti come l’Area Marina Protetta a Salina.

La sua visione era chiara: sviluppo turistico ed eco-sostenibilità devono coesistere. Il Comitato Promotore dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea esprime sentite condoglianze ai familiari, con l’auspicio che continuino l’opera sociale e ambientale di questa straordinaria donna. L’eredità di Clara Rametta continuerà a ispirare chi crede in un futuro sostenibile.