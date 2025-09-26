Addio a Christian, la voce iconica della musica italiana

La musica italiana piange la scomparsa di una delle sue icone degli anni Ottanta. È morto all’età di 82 anni il cantante Christian, noto per successi come “Daniela” e “Cara”, quest’ultimo brano che raggiunse il terzo posto al Festival di Sanremo. Nato a Palermo come Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, inizialmente si dedicò al calcio, dove brillava come terzino nelle giovanili del Palermo, ma un’aritmia cardiaca interruppe la sua carriera sportiva. La musica, si rivelò così la sua vera passione, grazie anche a Mina, che gli suggerì di utilizzare il nome d’arte Christian.

Dopo essersi trasferito a Milano, la sua carriera decollò con la vittoria al Festivalbar del 1970 con il brano “Firmamento”. La canzone “Daniela” lo portò a un successo internazionale, facendo sì che le sue canzoni scalassero le classifiche anche all’estero. Partecipò sei volte al Festival di Sanremo e nel 1980 si esibì in Vaticano per Papa Giovanni Paolo II, guadagnandosi il soprannome di “Cantante del Papa”.

La sua vita privata divenne celebre nel 1986, quando sposò la showgirl Dora Moroni. La loro relazione, molto seguita dai media, portò alla nascita del figlio Alfredo. Sebbene si separarono nel 1997, mantennero un forte legame, tanto da tornare a esibirsi insieme in un tour e a registrare il brano “Paradiso e Inferno”, in cui raccontavano la loro tormentata storia d’amore.