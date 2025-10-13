14.9 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Addio a Cesare Paciotti, icona delle calzature italiane

Da StraNotizie
Addio a Cesare Paciotti, icona delle calzature italiane

Cesare Paciotti, stilista e imprenditore noto per le sue calzature sexy caratterizzate dall’iconico pugnale, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda, conquistando anche i divi di Hollywood. È scomparso a 67 anni nella sua Civitanova Marche, circondato dall’amore della famiglia.

Paciotti, insieme alla sorella Paola, ha contribuito a scrivere la storia delle calzature Made in Italy. L’azienda di famiglia era stata fondata dai suoi genitori nel 1948 e si è evoluta nel tempo per diventare un riferimento nel settore delle calzature di lusso e dell’artigianato italiano. La sua carriera nel design è iniziata dopo studi nel campo delle arti e ha preso slancio quando ha assunto il ruolo di direttore creativo dell’azienda di famiglia.

Il modello di scarpe “dagger heels” è diventato un simbolo del suo brand, rappresentando una dichiarazione di identità e coraggio. La nota dell’azienda evidenzia non solo il suo stile seducente, ma anche la generosità umana che lo ha contraddistinto.

Dopo momenti difficili, oggi l’azienda è guidata dal nipote Marco Calcinaro, che ha deciso di rilanciare il brand puntando sui modelli storici di Paciotti, ricercati anche dalle nuove generazioni sul web. La passione e l’impatto di Cesare Paciotti nel mondo della moda continueranno a vivere attraverso il suo lavoro e il suo lascito.

