Ora che Cecilia Mangini è morta – la prima documentarista italiana, maestra di generazioni, è scomparsa ieri, a Roma, a 93 anni – viene nitido accostare il passo veloce che aveva nel camminare, ma anche nel parlare, con quella che è stata la sua vita. “Indomita” sarebbe l’aggettivo giusto da dedicarle. Ma anche “vivace, vitale, vivida” le stanno benissimo, e tutti, a ben guardare, hanno a che fare con la vita.

“La morte, quella toccherà a me, come a tutti”, aveva detto nella nostra ultima intervista, e non ne era spaventata. La pandemia l’aveva chiusa in casa, nella sua Roma, e si parlava di tempo: “A me ne resta poco e per questo lo voglio impiegare molto bene, non posso sprecarlo. In questi giorni mi mancano terribilmente le librerie, la mia droga, perché ci trovi libri del presente che fanno anche, ma raramente, previsioni di futuro”.

Nel futuro ha continuato a credere, a starci sempre. Faceva prossimi programmi con il suo fedele compagno di viaggio, Paolo Pisanelli, un documentario in Sardegna su Grazia Deledda, “la rivoluzionaria”, come lei; le presentazioni dei suoi film appena fosse stato possibile ritornare a viaggiare all’estero, appena i confini, di certo sofferti da una donna che era arrivata fino in Vietnam per scattare le sue fotografie militanti sotto le bombe, fossero tornati a riaprirsi. Non lo potrà fare più. Ma lo farà, è davvero difficile fermarla. Ci sono le sue fotografie, le sue interviste, i suoi scritti, e ci sono i suoi film.

Quelli di prima e quelli di dopo. Di prima, fatti da giovane, dalla fine degli anni Cinquanta al principio dei Settanta, con la voce poetica di Pier Paolo Pasolini a commentare la Roma delle periferie, in Ignoti alla città del 1958 e, come in quel capolavoro che è La canta delle marane del 1961, a svelare i ragazzi di borgata che strappavano l’estate dalle pozze d’acqua. Parlava di donne, in Maria e i giorni del ’59 o in Essere donne del ’65, documentario boicottato perché spietatamente sincero sulla condizione femminile. C’erano, nei film girati spesso insieme a suo marito Lino Del Fra, l’Italia che mutava forma, come in Tommaso e Brindisi ’66, il boom economico, la critica del progresso cieco, la passione politica, la militanza di sinistra, uno per tutti il celebre All’armi, siam fascisti!, coraggiosa denuncia degli inestirpabili rigurgiti neri, del ’62. E poi c’era il suo Sud in Stendalì – Suonano ancora (1960), per recuperare prima che “il ricordo se ne morisse” la tradizione dei lamenti funebri nella Grecìa salentina.

Ciascuno dei quaranta cortometraggi documentari sono imprescindibili, vanno visti e rivisti, sfogliati come trattati, studiati come testi fondanti, appuntati alla nostra formazione. Tutto si fermò negli anni Settanta. Ma poi venne la vita artistica di poi, quella che le era toccata in sovrappiù, una volta che il nostro smemorato Paese l’aveva dimenticata. Grazie al lavoro di certosina riscoperta che veniva proprio dalla sua Puglia, dapprima grazie a Davide Barletti e Lorenzo Conte che nel 2010 le dedicarono il documentario Non c’era nessuna signora a quel tavolo, davvero una scoperta per nuove generazioni.

Ma lei c’era ancora, e poteva raccontarsi da sé. Infatti, due anni più tardi e dopo quarant’anni dall’ultima volta, tornò miracolosamente dietro la macchina da presa, con un’altra pugliese, anzi molese come lei, Mariangela Barbanente. Insieme nel 2013 realizzano in co-regia In viaggio con Cecilia, che molto contiene del Cecilia-pensiero, della visione dell’intellettuale lucida che dialoga con il mondo, non si stanca di osservarlo, di intenderlo. Infine, nell’ultimo, bellissimo tratto, grazie all’instancabile Paolo Pisanelli, il suo entusiasta apostolo. Lei era diventata, sin dalla metà degli anni Duemila, lo spirito guida della sua Festa del cinema del reale, la chiamava “la donna rock del doc” e a lei ridevano gli occhi.

L’ultimo film (anche nella versione espositiva) lo hanno firmato insieme, s’intitola Due scatole dimenticate – Viaggio in Vietnam (2020), intorno alla fortuita scoperta di negativi ritrovati in due scatole di scarpe scordate in un armadio: fotografie incredibili, potenti, coraggiose, fatte nella campagna condivisa col marito in Vietnam in guerra con gli Usa, tre mesi tra ’65 e ’66. Con Paolo, ancora una volta saldi al loro sodalizio, lavoravano al film su Grazia Deledda in Sardegna. In una giornata mesta e piovosa come questa, rimane fermo il privilegio di aver con lei conversato, di averla tenuta per brevi tratti al braccio, di aver trascritto un pezzo del suo racconto. Continueremo a ricordarlo, a non dimenticarcene, lo riprodurremo, lo riavvolgeremo, rivedremo sempre i tuoi film, riascolteremo la tua voce sperando che un pezzo della tua splendida vividezza, della tua inestinguibile curiosità rimanga tra noi, ci ispiri e ci nutra.

Ti salutiamo Cecilia, anzi, ci lasciamo salutare da te con le tue parole, chiare e appuntite come sempre: “Io non dico chi sono, mi giudichino gli altri. Sono brava, pasticciona, una che non si stanca mai di pensare alle cose, una che ha avuto il senso delle immagini. Cosa posso certificare di me stessa? Sono nata il 31 luglio del 1927 e ancora campo. Ecco tutto”.