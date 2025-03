Addio a Bruno Pizzul: Leggenda del Giornalismo e Voce del Cinema

È morto Bruno Pizzul, noto giornalista sportivo e telecronista italiano, all’età di 86 anni nell’ospedale di Gorizia. Per anni ha commentato le partite della Nazionale, diventando una figura iconica nel panorama sportivo italiano grazie alla sua voce inconfondibile, eleganza e signorilità. Nonostante l’età, Pizzul continuava a scrivere di calcio per il Messaggero Veneto e collaborava con diverse testate.

Nato l’8 marzo 1938 a Cormòns, Pizzul aveva iniziato la sua carriera sportiva come calciatore, giocando in vari club, tra cui Udinese e Catania, prima che un infortunio interrompesse il suo sogno. Laureato in Giurisprudenza, entrò in Rai nel 1969, iniziando la sua carriera di telecronista nel 1970. Dal 1986, divenne la voce ufficiale delle partite della Nazionale, commentando cinque Coppe del Mondo e quattro Campionati Europei, fino al 2002.

Tra le sue telecronache più celebri ci sono la finale di Italia ’90 e la finale di Usa ’94, famosa per il rigore fallito da Roberto Baggio. Pizzul caratterizzò anche la sua carriera con la conduzione di programmi come Domenica Sprint. Oltre alla sua carriera nel giornalismo sportivo, partecipò anche a film, incluso “L’arbitro” e “Fantozzi – Il ritorno”.

Bruno Pizzul ha lasciato un’eredità indimenticabile nello sport e nei cuori degli appassionati italiani, rappresentando un simbolo di professionalità e passione per il calcio.