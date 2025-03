Addio a Bruno Pizzul: i tributi dei politici da Conte a Salvini per una Voce Indimenticabile

È scomparso Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo italiano, deceduto all’età di 86 anni all’ospedale di Gorizia. La sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio, con numerosi messaggi di affetto da parte di appassionati, sportivi e politici, tra cui Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Salvini ha sottolineato la grandezza di Pizzul come giornalista e la sua capacità di emozionare gli italiani con la sua voce indimenticabile, definendolo una leggenda della telecronaca. Conte ha evidenziato come la sua voce abbia unito il paese e fatto vivere emozionanti momenti di sport, descrivendo la sua perdita come un pezzo della storia collettiva.

Altri politici hanno condiviso i loro ricordi: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rievocato i toni affettuosi dei telecronisti di un tempo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato dello stile inconfondibile di Pizzul, che rimarrà nella memoria degli appassionati di sport. Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha messo in evidenza la capacità del giornalista di entrare nelle case degli italiani, sottolineando i suoi racconti legati alla Nazionale come tra i ricordi più emozionanti dello sport italiano.

Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, ha ricordato Pizzul come una parte della storia della sua terra, mentre Luca Zaia, presidente del Veneto, ha affermato che il suo talento lo riserverà sempre nell’Olimpo dei telecronisti italiani. La figura di Bruno Pizzul rimarrà quindi indelebile nella cultura sportiva del paese.