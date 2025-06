Addio a Brian Wilson, genio dei Beach Boys a 82 anni

Brian Wilson, fondatore e voce dei Beach Boys, è morto all’età di 82 anni. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa tramite un messaggio sui social media, esprimendo il proprio dolore e chiedendo privacy durante questo difficile momento.

Wilson è stato una figura di grande influenza nella musica del XX secolo. I Beach Boys, formati a Inglewood nel 1961, sono diventati simboli della cultura californiana, noti per hit come “Surfin’ U.S.A.”, “I Get Around” e “Good Vibrations”. Il suo capolavoro, “Pet Sounds” del 1966, ha ridefinito il pop, introducendo complesse architetture vocali e orchestrazioni innovative, tanto da ispirare Paul McCartney nella realizzazione di “Sgt. Pepper’s”.

A partire dal 1964, Wilson si è ritirato dai tour per concentrarsi sulla produzione musicale, affrontando problemi di salute mentale e dipendenze. L’album “Smile”, mai completato all’epoca, è diventato leggendario. Negli anni ’80, un ritorno alla musica è avvenuto attraverso un album solista, sebbene il suo percorso fosse segnato da una complicata relazione con il suo psicologo.

Dal 1999 al 2022, Wilson ha ripreso a esibirsi, ricevendo riconoscimenti critici e una rinnovata attenzione. Considerato uno dei più grandi musicisti della sua epoca, il suo impatto ha influenzato generazioni di artisti in vari generi, dal rock psichedelico al dream pop. La sua eredità musicale continua a vivere in tutto il mondo.

Elaborazione AI: RassegnaNotizie.it

Fonte: www.newsic.it