Addio a Boris Spassky, protagonista della leggendaria sfida di scacchi contro Bobby Fischer in diretta TV

È morto all’età di 88 anni Boris Spassky, celebre campione russo di scacchi, noto principalmente per la storica sfida contro Bobby Fischer nel 1972, definita “la partita del secolo”. Questo match, avvenuto in piena Guerra Fredda a Reykjavik, non fu solo un evento sportivo, ma anche un importante simbolo geopolitico. Spassky, nato nel 1937, ha raggiunto il culmine della sua carriera negli anni ’60, divenendo campione del mondo grazie al suo stile di gioco classico e strategico.

La sfida con Fischer rappresentò un momento cruciale nelle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica, in un contesto di forti tensioni politiche. La partita, trasmessa in televisione, attirò milioni di spettatori in tutto il mondo, generando un enorme interesse per gli scacchi. Dopo una serie di scontri avvincenti, Fischer vinse con un punteggio finale di 12,5 a 8,5, interrompendo il dominio sovietico nel mondo degli scacchi.

Oltre alla sfida con Fischer, Spassky partecipò a numerosi tornei internazionali, affermandosi come un maestro del gioco, capace di affrontare avversari di alto livello con grande calma e precisione. La sua carriera ha contribuito a scrivere la storia degli scacchi, rendendolo una figura leggendaria. La scomparsa di Spassky lascia un vuoto significativo nel mondo scacchistico, in quanto ha rappresentato uno dei più grandi campioni di tutti i tempi.