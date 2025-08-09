Addio a Blizzard, il corvo leucistico che incantava tutti

La natura ci riserva spesso sorprese, e alcuni animali riescono a catturare l’attenzione del pubblico per le loro peculiarità. Questo è il caso di Blizzard, un corvo affetto da leucismo, che ha recentemente lasciato la sua comunità nel North Island Wildlife Recovery Centre della Columbia Britannica, suscitando grande tristezza tra i suoi ammiratori.

Blizzard era diventato un personaggio noto sui social media, grazie alla sua intelligenza e al suo piumaggio bianco candido, che lo distingue dagli altri membri della sua specie. Sebbene fosse affetto da vari problemi di salute, il corvo viveva la sua vita come qualsiasi altro animale, senza apparente consapevolezza della sua condizione.

Il leucismo, simile all’albinismo, provoca disturbi metabolici e può risultare in isolamento sociale per gli animali affetti. Questi esemplari possono essere più vulnerabili ai predatori a causa del loro aspetto inusuale, anche se esiste la possibilità che il piumaggio bianco prima o poi offra loro una certa camuffatura nelle aree nevose durante l’inverno.

Le circostanze precise della morte di Blizzard non sono ancora chiare, ma si sospetta che siano legate ai suoi problemi di salute. Tuttavia, ci sono buone notizie: altri corvi bianchi affetti da leucismo sono stati avvistati in diverse zone del Canada, dove le mutazioni genetiche che causano questa condizione sembrano essere più comuni. Il leucismo non colpisce solo i corvi, ma anche altre specie, come gli alligatori della Florida, rivelando la varietà e le complessità della vita animale.