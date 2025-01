Addi e Ricordi: Le Condoglianze di Ronzulli e Tajani

Un giovane militante di Forza Italia, Luca Palmegiani, di 25 anni e originario di Latina, è morto all’ospedale dell’Aquila dopo essere stato ritrovato in gravi condizioni di fronte a un hotel di Roccaraso, dove si trovava per partecipare a un evento del partito. Il ritrovamento è avvenuto mentre i big di Forza Italia erano presenti per la manifestazione “Azzurri in vetta”, in programma l’11 e il 12 gennaio. Alcuni messaggi di addio sono comparsi sul suo profilo Instagram, suscitando preoccupazioni e portando a ipotizzare un possibile suicidio.

I carabinieri di Castel di Sangro stanno indagando sulle circostanze della sua morte. Secondo le prime informazioni, il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che la morte di Palmegiani è avvenuta in seguito a un grave incidente, senza interventi esterni. Tajani ha espresso il suo cordoglio sottolineando l’affetto che Luca aveva per il partito, considerato la sua seconda famiglia. La convention in programma è stata annullata, e il vicepremier ha annunciato che la sola attività che si svolgerà sarà una messa in memoria del giovane.

Licia Ronzulli, vice presidente di Forza Italia, ha ricordato Luca come un ragazzo educato, sempre disponibile e innamorato della politica. Palmegiani era molto attivo nel movimento giovanile del partito e aveva anche ricoperto il ruolo di assistente dell’europarlamentare forzista Letizia Moratti. La sua morte ha scosso profondamente la comunità politica e i suoi familiari e amici, i quali hanno ricevuto espressioni di cordoglio da varie figure del partito.

Palmegiani era apprezzato per il suo impegno nel partito e la sua passione per la politica. I suoi ultimi messaggi sui social mettono in luce il suo amore per i suoi amici e la sua dedizione alla causa politica. La tragedia ha portato a riflessioni sul benessere emotivo dei giovani militanti e sull’importanza del supporto comunitario in momenti di crisi. La notizia della sua morte non solo ha colpito la famiglia e gli amici, ma ha anche suscitato una risposta significativa all’interno del partito e della comunità più ampia.