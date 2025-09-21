Addetto Area Login

21.2 C
ALS Italia cerca una figura da inserire nell’Area Login Ambientale.

Responsabilità:
– Ricezione, registrazione ed etichettatura campioni:
– Inserire dati caratteristici e individuativi
– Inserire parametri di prova
– Stoccaggio intermedio di alcuni campioni
– Archivio informatico della documentazione
– Accoglienza clienti/fornitori:
– Gestire la presenza in ricevimento
– Coinvolgere altre funzioni per esigenze clienti
– Rapporti di prova:
– Invio di report al cliente
– Stampa, smistamento per firma e archiviazione
– Supporto al Servizio Clienti, Ufficio Commerciale e personale di laboratorio
– Supporto all’Ufficio Acquisti per ricezione e spedizione di merci/campioni

La risorsa parteciperà ad attività informative e formative.

Requisiti essenziali:

  • Formazione di base in materia chimica
  • Precisione e attenzione ai dettagli
  • Padronanza pacchetto OFFICE
  • Resistenza allo stress
  • Capacità di pianificare e organizzare
  • Gestire le informazioni
  • Prontezza al multitasking
  • Team work
  • Predisposizione al dialogo e contatto con le persone

Requisiti preferenziali:

  • Conoscenza lingua Inglese
  • Predisposizione al problem solving

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!


