Addetto Area Login

ALS Italia cerca una figura da inserire nell’Area Login Ambientale.

Responsabilità:

– Ricezione, registrazione ed etichettatura campioni:

– Inserire dati caratteristici e individuativi

– Inserire parametri di prova

– Stoccaggio intermedio di alcuni campioni

– Archivio informatico della documentazione

– Accoglienza clienti/fornitori:

– Gestire la presenza in ricevimento

– Coinvolgere altre funzioni per esigenze clienti

– Rapporti di prova:

– Invio di report al cliente

– Stampa, smistamento per firma e archiviazione

– Supporto al Servizio Clienti, Ufficio Commerciale e personale di laboratorio

– Supporto all’Ufficio Acquisti per ricezione e spedizione di merci/campioni

La risorsa parteciperà ad attività informative e formative.

Requisiti essenziali:

Formazione di base in materia chimica

Precisione e attenzione ai dettagli

Padronanza pacchetto OFFICE

Resistenza allo stress

Capacità di pianificare e organizzare

Gestire le informazioni

Prontezza al multitasking

Team work

Predisposizione al dialogo e contatto con le persone

Requisiti preferenziali:

Conoscenza lingua Inglese

Predisposizione al problem solving

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!