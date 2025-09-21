Addetto Area Login

Responsabilità:
– Ricezione, registrazione ed etichettatura campioni:
– Inserire dati caratteristici e individuativi
– Inserire parametri di prova
– Stoccaggio intermedio di alcuni campioni
– Archivio informatico della documentazione
– Accoglienza clienti/fornitori:
– Gestire la presenza in ricevimento
– Coinvolgere altre funzioni per esigenze clienti
– Rapporti di prova:
– Invio di report al cliente
– Stampa, smistamento per firma e archiviazione
– Supporto al Servizio Clienti, Ufficio Commerciale e personale di laboratorio
– Supporto all’Ufficio Acquisti per ricezione e spedizione di merci/campioni
La risorsa parteciperà ad attività informative e formative.
Requisiti essenziali:
- Formazione di base in materia chimica
- Precisione e attenzione ai dettagli
- Padronanza pacchetto OFFICE
- Resistenza allo stress
- Capacità di pianificare e organizzare
- Gestire le informazioni
- Prontezza al multitasking
- Team work
- Predisposizione al dialogo e contatto con le persone
Requisiti preferenziali:
- Conoscenza lingua Inglese
- Predisposizione al problem solving
Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!
