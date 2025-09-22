Addetto Area Login

Responsabilità:
– Ricevimento, registrazione ed etichettatura dei campioni:
– Inserimento dati caratteristici e identificativi.
– Inserimento parametri di prova.
– Stoccaggio intermedio per alcuni campioni.
– Archiviazione informatica della documentazione dei campioni.
– Accoglienza clienti/fornitori:
– Gestione della presenza dei clienti.
– Coinvolgimento delle funzioni necessarie per soddisfare le esigenze del cliente.
– Gestione rapporti di prova:
– Invio al cliente tramite software o email.
– Stampa e smistamento per la firma.
– Archiviazione informatica.
– Supporto a Servizio Clienti, Ufficio commerciale e personale di laboratorio in caso di anomalie.
– Supporto all’Ufficio Acquisti per ricezione e spedizione di merci/campioni.
Requisiti essenziali:
- Formazione di base in materia chimica
- Precisione e attenzione ai dettagli
- Padronanza del pacchetto OFFICE
- Resistenza allo stress
- Capacità di pianificare e organizzare
- Gestione delle informazioni
- Prontezza al multitasking
- Team work
- Predisposizione al dialogo con le persone
Requisiti preferenziali:
- Conoscenza della lingua inglese
- Predisposizione al problem solving
