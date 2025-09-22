26.8 C
Lavoro

Addetto Area Login

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

ALS Italia è alla ricerca di una figura da inserire nell’Area Login Ambientale.

Responsabilità:

– Ricevimento, registrazione ed etichettatura dei campioni:
– Inserimento dati caratteristici e identificativi.
– Inserimento parametri di prova.
– Stoccaggio intermedio per alcuni campioni.

– Archiviazione informatica della documentazione dei campioni.

– Accoglienza clienti/fornitori:
– Gestione della presenza dei clienti.
– Coinvolgimento delle funzioni necessarie per soddisfare le esigenze del cliente.

– Gestione rapporti di prova:
– Invio al cliente tramite software o email.
– Stampa e smistamento per la firma.
– Archiviazione informatica.

– Supporto a Servizio Clienti, Ufficio commerciale e personale di laboratorio in caso di anomalie.

– Supporto all’Ufficio Acquisti per ricezione e spedizione di merci/campioni.

Requisiti essenziali:

  • Formazione di base in materia chimica
  • Precisione e attenzione ai dettagli
  • Padronanza del pacchetto OFFICE
  • Resistenza allo stress
  • Capacità di pianificare e organizzare
  • Gestione delle informazioni
  • Prontezza al multitasking
  • Team work
  • Predisposizione al dialogo con le persone

Requisiti preferenziali:

  • Conoscenza della lingua inglese
  • Predisposizione al problem solving

Se sei interessato a far parte della nostra squadra, inviaci la tua candidatura!


