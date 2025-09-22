Addetto Area Login

Responsabilità:
– Ricevere, registrare e etichettare campioni programmati e non
– Inserire dati caratteristici e parametri di prova
– Provvedere allo stoccaggio intermedio di alcuni campioni
– Archiviare la documentazione informatica a supporto dei campioni
– Accogliere clienti e fornitori, gestendo la loro presenza
– Inviare rapporti di prova ai clienti tramite software o email
– Stampare, smistare e archiviare i documenti per la firma
– Fornire supporto al Servizio Clienti, Ufficio commerciale, e personale di laboratorio in caso di anomalie
– Supportare l’Ufficio Acquisti nella ricezione e spedizione di merci e campioni
La risorsa inoltre parteciperà ad attività informative e formative interne o esterne.
Requisiti essenziali:
- Formazione di base in materia chimica
- Precisione e attenzione ai dettagli
- Padronanza del pacchetto OFFICE
- Resistenza allo stress
- Capacità di pianificare e organizzare
- Gestione delle informazioni
- Prontezza al multitasking
- Team work
- Predisposizione al dialogo e al contatto con le persone
Requisiti preferenziali:
- Conoscenza della lingua Inglese
- Predisposizione al problem solving
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo in Area Login Ambientale, richiesta formazione chimica. Beneficio: supporto diretto a clienti e team, migliorando efficienza operativa.
GAPMED cerca medici neurologi con iscrizione all’Ordine per Domodossola. Offriamo flessibilità e compensi competitivi.
Addetto/a Accettazione Campioni FOOD per gestire campioni da sedi esterne. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: sviluppo professionale continuo.
Gestisce contrattualistica e fornitori in ambiente automotive. Requisito chiave: laurea giuridico-economica. Beneficio: crescita professionale in multinazionale.
Ruolo: Responsabile gestione campioni in Area Login Ambientale. Requisito chiave: Formazione in materia chimica. Beneficio: Supporto diretto a clienti e team, migliorando l'efficienza operativa.