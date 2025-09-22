23.4 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Lavoro

Addetto Area Login

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

ALS Italia cerca una figura da inserire nell’Area Login Ambientale.

Responsabilità:

– Ricevere, registrare e etichettare campioni programmati e non
– Inserire dati caratteristici e parametri di prova
– Provvedere allo stoccaggio intermedio di alcuni campioni
– Archiviare la documentazione informatica a supporto dei campioni
– Accogliere clienti e fornitori, gestendo la loro presenza
– Inviare rapporti di prova ai clienti tramite software o email
– Stampare, smistare e archiviare i documenti per la firma
– Fornire supporto al Servizio Clienti, Ufficio commerciale, e personale di laboratorio in caso di anomalie
– Supportare l’Ufficio Acquisti nella ricezione e spedizione di merci e campioni

La risorsa inoltre parteciperà ad attività informative e formative interne o esterne.

Requisiti essenziali:

  • Formazione di base in materia chimica
  • Precisione e attenzione ai dettagli
  • Padronanza del pacchetto OFFICE
  • Resistenza allo stress
  • Capacità di pianificare e organizzare
  • Gestione delle informazioni
  • Prontezza al multitasking
  • Team work
  • Predisposizione al dialogo e al contatto con le persone

Requisiti preferenziali:

  • Conoscenza della lingua Inglese
  • Predisposizione al problem solving

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


