Addetto Area Login

ALS Italia cerca una figura da inserire nell’Area Login Ambientale.

Responsabilità:

– Ricevere, registrare e etichettare campioni programmati e non

– Inserire dati caratteristici e parametri di prova

– Provvedere allo stoccaggio intermedio di alcuni campioni

– Archiviare la documentazione informatica a supporto dei campioni

– Accogliere clienti e fornitori, gestendo la loro presenza

– Inviare rapporti di prova ai clienti tramite software o email

– Stampare, smistare e archiviare i documenti per la firma

– Fornire supporto al Servizio Clienti, Ufficio commerciale, e personale di laboratorio in caso di anomalie

– Supportare l’Ufficio Acquisti nella ricezione e spedizione di merci e campioni

La risorsa inoltre parteciperà ad attività informative e formative interne o esterne.

Requisiti essenziali:

Formazione di base in materia chimica

Precisione e attenzione ai dettagli

Padronanza del pacchetto OFFICE

Resistenza allo stress

Capacità di pianificare e organizzare

Gestione delle informazioni

Prontezza al multitasking

Team work

Predisposizione al dialogo e al contatto con le persone

Requisiti preferenziali:

Conoscenza della lingua Inglese

Predisposizione al problem solving

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!