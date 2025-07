Offerta di lavoro: Addetto all’Imballaggio

Mistertemp’ srl, agenzia per il lavoro autorizzata, sta cercando un Addetto all’Imballaggio per un’importante azienda cliente in continua crescita. Il candidato ideale è una persona dinamica, con attenzione ai dettagli e voglia di lavorare in un ambiente stimolante.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nel ruolo o in ambiti affini

Capacità di lavorare in team e rispettare scadenze

Precisione e attenzione nell’esecuzione delle mansioni

Disponibilità a lavorare su turni

Se sei interessato a questa opportunità e desideri far parte di una realtà in espansione, inviaci il tuo CV. Unisciti a noi e trova il lavoro giusto per te con Mistertemp’!

Candidati ora!