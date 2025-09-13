Addetto alle vendite part-time, UGG – MILANO
Contratto a tempo determinato di 6 mesi
Chi Siamo – UGG
UGG, parte di Deckers Brands, mira a trasformare la vita dei nostri clienti e collaboratori. La nostra missione è far vivere il marchio UGG in ogni interazione e offrire esperienze straordinarie.
Descrizione del Ruolo
Come addetto alle vendite UGG:
- Crei esperienze di acquisto personalizzate.
- Accogli i clienti con cortesia.
- Rispondi a domande e fornisci informazioni corrette.
- Comunichi efficacemente la politica di restituzione.
- Mantieni un atteggiamento positivo e promuovi il marchio.
- Offri servizio clienti eccezionale, sia in negozio che telefonicamente.
Competenze Chiave
- Massimo livello di servizio al cliente.
- Priorità alla formazione sul marchio e prodotto.
- Comunicazione efficace con clienti e colleghi.
- Collaborazione con il team.
- Gestione di più attività in un ambiente dinamico.
- Affrontare le problematiche con professionalità.
Chi Sei
- Comunicatori nati, trasmettete la visione di UGG.
- Membro del team motivato e intraprendente.
- Approccio orientato alla risoluzione di problemi.
Ci interessano persone con:
- Precedente esperienza nel settore della vendita al dettaglio (vantaggiosa).
Cosa Ti Offriamo
- Extra e vantaggi:
- Adozione di un ambiente stimolante.
- Sconti generosi e programmi di comunità.
- Opportunità di crescita:
- Supporto per lo sviluppo personale e professionale.
- Programma di mentoring globale.
- Indennità per l’uniforme.
- Sconto del 60% online su Deckers Brands e del 30% in negozio.
Pari Opportunità di Impiego
Accogliamo candidati qualificati di ogni provenienza e con diverse esperienze. Vogliamo persone che condividano la passione per i nostri marchi.
Unisciti a noi! Se sei interessato, invia la tua candidatura.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Addetto vendite part-time per UGG; deve saper comunicare efficacemente. Offriamo sconti generosi e opportunità di sviluppo professionale.
Cercasi candidati categoria protetta (Legge 68/99) per ruoli in varie aree. Requisito: esperienza minima di 1 anno. Benefit: assunzione a tempo indeterminato.
Cerca un Responsabile Amministrazione con 2-3 anni di esperienza; offriamo crescita professionale in un ambiente dinamico e innovativo.
Cercasi addetti outbound per fissare appuntamenti. Richiesta esperienza in telemarketing. Offriamo compenso fisso + incentivi.
Cercasi Operai/e per azienda alimentare; requisito: disponibilità full time. Beneficio: contratto iniziale diretto di 6 mesi.