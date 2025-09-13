Addetto alle vendite part-time, UGG – MILANO

Contratto a tempo determinato di 6 mesi

Chi Siamo – UGG

UGG, parte di Deckers Brands, mira a trasformare la vita dei nostri clienti e collaboratori. La nostra missione è far vivere il marchio UGG in ogni interazione e offrire esperienze straordinarie.

Descrizione del Ruolo

Come addetto alle vendite UGG:

Crei esperienze di acquisto personalizzate.

Accogli i clienti con cortesia.

Rispondi a domande e fornisci informazioni corrette.

Comunichi efficacemente la politica di restituzione.

Mantieni un atteggiamento positivo e promuovi il marchio.

Offri servizio clienti eccezionale, sia in negozio che telefonicamente.

Competenze Chiave

Massimo livello di servizio al cliente.

Priorità alla formazione sul marchio e prodotto.

Comunicazione efficace con clienti e colleghi.

Collaborazione con il team.

Gestione di più attività in un ambiente dinamico.

Affrontare le problematiche con professionalità.

Chi Sei

Comunicatori nati, trasmettete la visione di UGG.

Membro del team motivato e intraprendente.

Approccio orientato alla risoluzione di problemi.

Ci interessano persone con:

Precedente esperienza nel settore della vendita al dettaglio (vantaggiosa).

Cosa Ti Offriamo

Extra e vantaggi: Adozione di un ambiente stimolante. Sconti generosi e programmi di comunità.

Opportunità di crescita: Supporto per lo sviluppo personale e professionale. Programma di mentoring globale.

Indennità per l’uniforme.

Sconto del 60% online su Deckers Brands e del 30% in negozio.

Pari Opportunità di Impiego

Accogliamo candidati qualificati di ogni provenienza e con diverse esperienze. Vogliamo persone che condividano la passione per i nostri marchi.

Unisciti a noi! Se sei interessato, invia la tua candidatura.