25.2 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Lavoro

Addetto alle vendite part – time, UGG

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Addetto alle vendite part-time, UGG – MILANO
Contratto a tempo determinato di 6 mesi

Chi Siamo – UGG
UGG, parte di Deckers Brands, mira a trasformare la vita dei nostri clienti e collaboratori. La nostra missione è far vivere il marchio UGG in ogni interazione e offrire esperienze straordinarie.

Descrizione del Ruolo
Come addetto alle vendite UGG:

  • Crei esperienze di acquisto personalizzate.
  • Accogli i clienti con cortesia.
  • Rispondi a domande e fornisci informazioni corrette.
  • Comunichi efficacemente la politica di restituzione.
  • Mantieni un atteggiamento positivo e promuovi il marchio.
  • Offri servizio clienti eccezionale, sia in negozio che telefonicamente.

Competenze Chiave

  • Massimo livello di servizio al cliente.
  • Priorità alla formazione sul marchio e prodotto.
  • Comunicazione efficace con clienti e colleghi.
  • Collaborazione con il team.
  • Gestione di più attività in un ambiente dinamico.
  • Affrontare le problematiche con professionalità.

Chi Sei

  • Comunicatori nati, trasmettete la visione di UGG.
  • Membro del team motivato e intraprendente.
  • Approccio orientato alla risoluzione di problemi.

Ci interessano persone con:

  • Precedente esperienza nel settore della vendita al dettaglio (vantaggiosa).

Cosa Ti Offriamo

  • Extra e vantaggi:
    • Adozione di un ambiente stimolante.
    • Sconti generosi e programmi di comunità.
  • Opportunità di crescita:
    • Supporto per lo sviluppo personale e professionale.
    • Programma di mentoring globale.
  • Indennità per l’uniforme.
  • Sconto del 60% online su Deckers Brands e del 30% in negozio.

Pari Opportunità di Impiego
Accogliamo candidati qualificati di ogni provenienza e con diverse esperienze. Vogliamo persone che condividano la passione per i nostri marchi.

Unisciti a noi! Se sei interessato, invia la tua candidatura.


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Addetto alle vendite part – time, UGG

Addetto vendite part-time per UGG; deve saper comunicare efficacemente. Offriamo sconti generosi e opportunità di sviluppo professionale.

CATEGORIA PROTETTA LEGGE 68/99 – ART.18 VEDOVI/ORFANI

Cercasi candidati categoria protetta (Legge 68/99) per ruoli in varie aree. Requisito: esperienza minima di 1 anno. Benefit: assunzione a tempo indeterminato.

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO (RIF. PNA001)

Cerca un Responsabile Amministrazione con 2-3 anni di esperienza; offriamo crescita professionale in un ambiente dinamico e innovativo.

Alessandria Addetto Outbound

Cercasi addetti outbound per fissare appuntamenti. Richiesta esperienza in telemarketing. Offriamo compenso fisso + incentivi.

Operaio

Cercasi Operai/e per azienda alimentare; requisito: disponibilità full time. Beneficio: contratto iniziale diretto di 6 mesi.

Articolo precedente
SAMSUNG Galaxy Book4 15.6″ Full HD, Intel i5, 16GB RAM, 512GB
Articolo successivo
Segui la Diretta Live della Flotilla: Notizie e Aggiornamenti!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.