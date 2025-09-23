Addetto all’Assistenza di II livello

Il / La candidato / a verrà inserito nell’area IT del mercato Government e opererà su un nostro importante cliente nel settore della Pubblica Amministrazione, svolgendo attività di supporto tecnico.
Responsabilità principali:
- Assistenza agli utenti nell’utilizzo del software
- Gestione e manipolazione di dati su database
- Attività di testing
- Gestione di interventi su sistemi specialistici
Profilo richiesto:
- Esperienza pregressa, anche minima, in supporto tecnico
- Ottime capacità relazionali e comunicative
- Conoscenza di SQL
Invitiamo candidati di entrambi i generi a candidarsi.
