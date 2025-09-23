Addetto all’Assistenza di II livello

25.3 C
Da StraNotizie
aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, ricerca un / una Addetto / a all’Assistenza di II livello.

Il / La candidato / a verrà inserito nell’area IT del mercato Government e opererà su un nostro importante cliente nel settore della Pubblica Amministrazione, svolgendo attività di supporto tecnico.

Responsabilità principali:

  • Assistenza agli utenti nell’utilizzo del software
  • Gestione e manipolazione di dati su database
  • Attività di testing
  • Gestione di interventi su sistemi specialistici

Profilo richiesto:

  • Esperienza pregressa, anche minima, in supporto tecnico
  • Ottime capacità relazionali e comunicative
  • Conoscenza di SQL

Invitiamo candidati di entrambi i generi a candidarsi.


