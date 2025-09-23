Addetto alla produzione alimentare

Stiamo cercando persone a Pescara per consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.
Requisiti di lavoro:
- Età minima di 18 anni
- Ami stare all’aperto
- Possesso di e-bike, scooter o auto
- Patente valida per veicoli a motore, se necessario
- Smartphone con piano dati
Orario di lavoro:
- 10, 15 o 20 ore a settimana
- Lavoro durante i fine settimana e possibilmente in settimana
- Programma delle turnazioni comunicato con una settimana di anticipo
Cosa offriamo:
- Un ruolo chiave in una delle principali aziende di consegna a livello mondiale
- Supporto da parte di un team locale
- Attrezzatura fornita per iniziare
- Real insurance e congedi di maternità/paternità
Salario e bonus:
- Stipendio fisso orario, guadagni anche quando aspetti un ordine
- Bonus per le consegne
- Tutti i mance a tua disposizione
Se sei pronto a metterti in moto, candidati ora!
