Addetto alla produzione alimentare

Lavorare come Rider per Just Eat significa essere il pilastro del nostro business. Il nostro team è variegato, ma condivide una cosa: sanno che la vita è più brillante in arancione.

Stiamo cercando persone a Pescara per consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.

Requisiti di lavoro:

  • Età minima di 18 anni
  • Ami stare all’aperto
  • Possesso di e-bike, scooter o auto
  • Patente valida per veicoli a motore, se necessario
  • Smartphone con piano dati

Orario di lavoro:

  • 10, 15 o 20 ore a settimana
  • Lavoro durante i fine settimana e possibilmente in settimana
  • Programma delle turnazioni comunicato con una settimana di anticipo

Cosa offriamo:

  • Un ruolo chiave in una delle principali aziende di consegna a livello mondiale
  • Supporto da parte di un team locale
  • Attrezzatura fornita per iniziare
  • Real insurance e congedi di maternità/paternità

Salario e bonus:

  • Stipendio fisso orario, guadagni anche quando aspetti un ordine
  • Bonus per le consegne
  • Tutti i mance a tua disposizione

Se sei pronto a metterti in moto, candidati ora!


Diventa Rider per Just Eat: flessibilità oraria + possesso di un mezzo. Guadagni fissi e bonus, senza dover condividere le mance.

