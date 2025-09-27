Addetto alla produzione alimentare

Lavorando come Rider per Just Eat, sei fondamentale per la nostra attività. Il nostro team è vario, ma tutti sanno che la vita è più luminosa in arancione.

Siamo a Pescara, in cerca di biciclette, scooter e auto per consegnare deliziosi pasti dai ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti flessibili, con orari di lavoro di 10, 15 o 20 ore alla settimana, compatibili con i tuoi impegni. Riceverai il tuo programma con una settimana di anticipo.

LA NOSTRA OFFERTA

– Partecipazione alla principale azienda di consegna di cibo al mondo.

– Supporto da un team locale sempre disponibile.

– Opportunità di socializzare con persone da tutto il mondo.

– Forniamo tutta l’attrezzatura necessaria.

– Assicurazione inclusa.

– Congedo di maternità e paternità.

SALARIO E BONUS

– Salario orario fisso, anche durante l’attesa per gli ordini.

– Bonus per le consegne, per guadagnare di più.

– Tutte le mance sono tue, senza percentuali.

REQUISITI

– Essere maggiorenni (18 anni o più).

– Amare la vita all’aperto.

– Possedere:

– Una bicicletta

– Uno scooter

– Un’auto (se utilizzi un veicolo a motore, è necessaria una patente valida)

– Avere uno smartphone con piano dati.

Sei pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!