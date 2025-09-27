17.8 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Lavoro

Addetto alla produzione alimentare

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Lavorando come Rider per Just Eat, sei fondamentale per la nostra attività. Il nostro team è vario, ma tutti sanno che la vita è più luminosa in arancione.

Siamo a Pescara, in cerca di biciclette, scooter e auto per consegnare deliziosi pasti dai ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti flessibili, con orari di lavoro di 10, 15 o 20 ore alla settimana, compatibili con i tuoi impegni. Riceverai il tuo programma con una settimana di anticipo.

LA NOSTRA OFFERTA

– Partecipazione alla principale azienda di consegna di cibo al mondo.
– Supporto da un team locale sempre disponibile.
– Opportunità di socializzare con persone da tutto il mondo.
– Forniamo tutta l’attrezzatura necessaria.
– Assicurazione inclusa.
– Congedo di maternità e paternità.

SALARIO E BONUS

– Salario orario fisso, anche durante l’attesa per gli ordini.
– Bonus per le consegne, per guadagnare di più.
– Tutte le mance sono tue, senza percentuali.

REQUISITI

– Essere maggiorenni (18 anni o più).
– Amare la vita all’aperto.
– Possedere:
– Una bicicletta
– Uno scooter
– Un’auto (se utilizzi un veicolo a motore, è necessaria una patente valida)
– Avere uno smartphone con piano dati.

Sei pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Addetto alla produzione alimentare

Rider per Just Eat: consegni cibo a domicilio. Requisito: 18 anni e veicolo. Beneficio: guadagni fissi e mance interamente tue.

Ingegnere Progettista – Componenti e Sistemi Trasmissione

Design Engineer per componenti gearbox in aviazione, richiede laurea in ingegneria e offre opportunità di progetti innovativi.

Responsabile Qualità Alimentare

Diventare Driver per Just Eat significa contribuire attivamente alla consegna di cibo. Requisito: avere 18 anni e un mezzo. Beneficio: stipendio fisso e bonus per ogni consegna.

Project Manager

Rider Just Eat: consegna cibo in città. Requisito: possedere bici o scooter. Beneficio: guadagno fisso e percentuali sulle mance.

Ingegnere di Attrezzature Rotanti

Cerca Rotating Equipment Engineer: ingegnere meccanico con 4 anni di esperienza. Beneficio: smart working in un'azienda internazionale.

Articolo precedente
Xiaomi 15T Pro 12+256GB + Watch S4 Black – 50MP, 144Hz Display!
Articolo successivo
Fiumicino: L’appello per Simona Bortoletto, giustizia ora!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.