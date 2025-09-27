Addetto alla produzione alimentare

Siamo a Pescara, in cerca di biciclette, scooter e auto per consegnare deliziosi pasti dai ristoranti ai clienti in tutta la città. Offriamo contratti flessibili, con orari di lavoro di 10, 15 o 20 ore alla settimana, compatibili con i tuoi impegni. Riceverai il tuo programma con una settimana di anticipo.
LA NOSTRA OFFERTA
– Partecipazione alla principale azienda di consegna di cibo al mondo.
– Supporto da un team locale sempre disponibile.
– Opportunità di socializzare con persone da tutto il mondo.
– Forniamo tutta l’attrezzatura necessaria.
– Assicurazione inclusa.
– Congedo di maternità e paternità.
SALARIO E BONUS
– Salario orario fisso, anche durante l’attesa per gli ordini.
– Bonus per le consegne, per guadagnare di più.
– Tutte le mance sono tue, senza percentuali.
REQUISITI
– Essere maggiorenni (18 anni o più).
– Amare la vita all’aperto.
– Possedere:
– Una bicicletta
– Uno scooter
– Un’auto (se utilizzi un veicolo a motore, è necessaria una patente valida)
– Avere uno smartphone con piano dati.
Sei pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!
