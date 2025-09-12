Addetto alla Manutenzione

Descrizione del ruolo
- Assicurarsi che attrezzature e macchinari siano sottoposti a manutenzione programmata e straordinaria.
- Garantire il corretto funzionamento degli impianti e prevenire guasti con interventi tecnici e manutenzione preventiva.
Principali obiettivi e responsabilità
- Eseguire manutenzione preventiva, rispettando tempi e ottimizzando risorse (manodopera e materiali).
- Seguire manuali e normative per interventi di manutenzione.
- Diagnosticare guasti e pianificare interventi per ridurre fermi produttivi.
- Collaborare con ditte esterne per la programmazione e l’esecuzione degli interventi.
- Registrare e monitorare gli interventi nel sistema gestionale di manutenzione.
- Mantenere il magazzino ricambi e utensili.
Competenze – Hard Skills
- Conoscenza della meccanica e del funzionamento di macchinari industriali.
- Utilizzo di macchine utensili (fresa, tornio, trapano).
- Capacità di leggere disegni tecnici e schemi elettrici.
- Competenza in strumenti di misura e diagnostica.
- Familiarità con normative di sicurezza sul lavoro.
- Conoscenza base di MS Office (Word, Excel, Outlook).
- Opzionale: utilizzo di strumenti grafici (AutoCad 2D).
Competenze – Soft Skills
- Problem solving per risolvere problemi complessi.
- Propensione all’ordine e all’organizzazione del lavoro.
- Capacità di lavorare in team e seguire indicazioni del Coordinatore della Manutenzione.
- Adattabilità e orientamento alla sicurezza.
Formazione
- Diploma, preferibilmente in indirizzo tecnico-professionale.
Requisiti
- Pregressa esperienza in ruoli simili (gradita, anche breve).
- Patente di guida B.
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
