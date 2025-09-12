Addetto alla Manutenzione

22.5 C
Descrizione del ruolo

  • Assicurarsi che attrezzature e macchinari siano sottoposti a manutenzione programmata e straordinaria.
  • Garantire il corretto funzionamento degli impianti e prevenire guasti con interventi tecnici e manutenzione preventiva.

Principali obiettivi e responsabilità

  • Eseguire manutenzione preventiva, rispettando tempi e ottimizzando risorse (manodopera e materiali).
  • Seguire manuali e normative per interventi di manutenzione.
  • Diagnosticare guasti e pianificare interventi per ridurre fermi produttivi.
  • Collaborare con ditte esterne per la programmazione e l’esecuzione degli interventi.
  • Registrare e monitorare gli interventi nel sistema gestionale di manutenzione.
  • Mantenere il magazzino ricambi e utensili.

Competenze – Hard Skills

  • Conoscenza della meccanica e del funzionamento di macchinari industriali.
  • Utilizzo di macchine utensili (fresa, tornio, trapano).
  • Capacità di leggere disegni tecnici e schemi elettrici.
  • Competenza in strumenti di misura e diagnostica.
  • Familiarità con normative di sicurezza sul lavoro.
  • Conoscenza base di MS Office (Word, Excel, Outlook).
  • Opzionale: utilizzo di strumenti grafici (AutoCad 2D).

Competenze – Soft Skills

  • Problem solving per risolvere problemi complessi.
  • Propensione all’ordine e all’organizzazione del lavoro.
  • Capacità di lavorare in team e seguire indicazioni del Coordinatore della Manutenzione.
  • Adattabilità e orientamento alla sicurezza.

Formazione

  • Diploma, preferibilmente in indirizzo tecnico-professionale.

Requisiti

  • Pregressa esperienza in ruoli simili (gradita, anche breve).
  • Patente di guida B.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


