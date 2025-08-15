31.2 C
Roma
venerdì – 15 Agosto 2025
Lavoro

Addetto al Magazzino – Milano

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Azienda del Gruppo Polygon, leader nel settore delle tecnologie biomediche, ricerca un Addetto al Magazzino.

RUOLO:
– Ricevere le merci in ingresso (apparecchiature e prodotti)
– Accettare o restituire le merci secondo le procedure aziendali
– Controllare la qualità in ingresso del materiale
– Decontaminare le attrezzature

REQUISITI:
– Esperienza nel settore logistico
– Conoscenza delle procedure di magazzino
– Attenzione ai dettagli
– Capacità di lavoro in team

BENEFIT:
– Formazione continua
– Ambiente di lavoro stimolante
– Opportunità di crescita professionale

Se sei interessato, invia il tuo curriculum!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Addetto al Magazzino – Milano

Addetto al Magazzino: gestisce ricezione e controllo merce. Richiesta precisione. Benefit: ambiente innovativo e crescita professionale.

Elettromeccanico Trasfertista – Modena

Mecalux ricerca un progettista: deve avere conoscenze in ingegneria meccanica. Offriamo un ambiente innovativo e opportunità di crescita.

Project Manager – Ingegnere Biomedico, Milano

Lifescience di Adecco cerca un Project Manager Biomedico per gestire innovazioni. Richiesta esperienza in gestione progetti. Beneficio: crescita professionale in un'azienda leader.

International Key Account Manager

Ruolo: International Key Account gestisce clienti chiave globali. Requisito: esperienza in vendite B2B. Beneficio: crescita professionale in un leader di settore.

ICT Project Manager

ICT Project Manager coordina progetti ICT nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: opportunità di crescita in un contesto internazionale.

Articolo precedente
Incidente mortale in Salento: Ferragosto tragico per due vittime
Articolo successivo
Manchester United Women ingaggia Fridolina Rolfö dal Barcellona
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.