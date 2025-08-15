Addetto al Magazzino – Milano

RUOLO:
– Ricevere le merci in ingresso (apparecchiature e prodotti)
– Accettare o restituire le merci secondo le procedure aziendali
– Controllare la qualità in ingresso del materiale
– Decontaminare le attrezzature
REQUISITI:
– Esperienza nel settore logistico
– Conoscenza delle procedure di magazzino
– Attenzione ai dettagli
– Capacità di lavoro in team
BENEFIT:
– Formazione continua
– Ambiente di lavoro stimolante
– Opportunità di crescita professionale
Se sei interessato, invia il tuo curriculum!
