Addetto/a Ufficio Servizi Generali con Background Giuridico

Il/la candidato/a ideale possiede:
- Laurea in ambito giuridico o economico
- Buona conoscenza della lingua inglese
Attività principali:
- Contatto con lo studio legale per la contrattualistica
- Emissione richieste d’acquisto e gestione ordini
- Analisi e comprensione di contratti (compravendita, appalto)
- Gestione amministrativa dei fornitori
- Negoziazione con fornitori per acquisto materiale e servizi
- Scouting e negoziazione con nuovi fornitori
- Aggiornamento listini prezzi fornitori
- Supporto a Direzione HR e Servizi Generali
- Coordinamento fornitori di servizi aziendali
- Organizzazione di eventi aziendali
- Gestione trasferte e accoglienza visitatori
- Sostegno nell’aggiornamento procedure aziendali
- Contributo a progetti di marketing e sponsorizzazioni
Requisiti preferenziali:
- Esperienza pregressa in ruoli simili
- Conoscenza di SAP e pacchetto Office (Excel)
Competenze richieste:
- Ottime doti relazionali e comunicative
- Attitudine al lavoro di team e gestione priorità
- Precisione, proattività e rispetto delle scadenze
Se sei interessato/a, invia la tua candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Gestisce contrattualistica e fornitori in ambiente automotive. Requisito chiave: laurea giuridico-economica. Beneficio: crescita professionale in multinazionale.
Ruolo: Responsabile gestione campioni in Area Login Ambientale. Requisito chiave: Formazione in materia chimica. Beneficio: Supporto diretto a clienti e team, migliorando l'efficienza operativa.
Support research in executive search with strong analytical skills; gain international exposure in a dynamic, collaborative environment.
Tecnico Diagnostico con esperienza in officine autorizzate, coordina meccanici, garantendo un servizio di alta qualità e efficienza.
Assistente amministrativa per gestione back office in PMI; requisito chiave: inglese C1; beneficio: ambiente creativo in ingegneria innovativa.