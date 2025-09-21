28.9 C
Roma
domenica – 21 Settembre 2025
Lavoro

Addetto/a Ufficio Servizi Generali con Background Giuridico

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Multinazionale nel settore automotive cerca un/una Addetto/a Ufficio Servizi Generali con background giuridico-economico.

Il/la candidato/a ideale possiede:

  • Laurea in ambito giuridico o economico
  • Buona conoscenza della lingua inglese

Attività principali:

  • Contatto con lo studio legale per la contrattualistica
  • Emissione richieste d’acquisto e gestione ordini
  • Analisi e comprensione di contratti (compravendita, appalto)
  • Gestione amministrativa dei fornitori
  • Negoziazione con fornitori per acquisto materiale e servizi
  • Scouting e negoziazione con nuovi fornitori
  • Aggiornamento listini prezzi fornitori
  • Supporto a Direzione HR e Servizi Generali
  • Coordinamento fornitori di servizi aziendali
  • Organizzazione di eventi aziendali
  • Gestione trasferte e accoglienza visitatori
  • Sostegno nell’aggiornamento procedure aziendali
  • Contributo a progetti di marketing e sponsorizzazioni

Requisiti preferenziali:

  • Esperienza pregressa in ruoli simili
  • Conoscenza di SAP e pacchetto Office (Excel)

Competenze richieste:

  • Ottime doti relazionali e comunicative
  • Attitudine al lavoro di team e gestione priorità
  • Precisione, proattività e rispetto delle scadenze

Se sei interessato/a, invia la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Addetto/a Ufficio Servizi Generali con Background Giuridico

Gestisce contrattualistica e fornitori in ambiente automotive. Requisito chiave: laurea giuridico-economica. Beneficio: crescita professionale in multinazionale.

Addetto Area Login

Ruolo: Responsabile gestione campioni in Area Login Ambientale. Requisito chiave: Formazione in materia chimica. Beneficio: Supporto diretto a clienti e team, migliorando l'efficienza operativa.

Offerta di Lavoro per Junior Analyst

Support research in executive search with strong analytical skills; gain international exposure in a dynamic, collaborative environment.

Tecnico diagnostico di Officina

Tecnico Diagnostico con esperienza in officine autorizzate, coordina meccanici, garantendo un servizio di alta qualità e efficienza.

Assistente Amministrativa

Assistente amministrativa per gestione back office in PMI; requisito chiave: inglese C1; beneficio: ambiente creativo in ingegneria innovativa.

Articolo precedente
Le Notizie del Giorno: Aggiornamenti del 21 Settembre 2025
Articolo successivo
Peperoncino Festival in Calabria: Inclusività e Sostenibilità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.