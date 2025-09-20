21.8 C
Addetto/a Ufficio Gare

Siamo alla ricerca di una risorsa junior per l’Ufficio Gare, sezione Industry. La persona si occuperà di:

  • Consultare i portali telematici per monitorare i bandi di gara.
  • Eseguire i processi di qualificazione.
  • Redigere e caricare la documentazione amministrativa sui portali.
  • Aggiornare e archiviare la reportistica.

Requisiti richiesti:

  • Diploma in ambito giuridico/amministrativo.
  • Buon utilizzo del pacchetto Microsoft Office.
  • Esperienza di almeno un anno nella gestione della documentazione amministrativa di gare pubbliche e private.

Completano il profilo:

  • Ottima organizzazione delle priorità.
  • Attitudine al lavoro in team.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento, CCNL Trasporto, Merci e Logistica.

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!


