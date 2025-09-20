Addetto/a Ufficio Gare

- Consultare i portali telematici per monitorare i bandi di gara.
- Eseguire i processi di qualificazione.
- Redigere e caricare la documentazione amministrativa sui portali.
- Aggiornare e archiviare la reportistica.
Requisiti richiesti:
- Diploma in ambito giuridico/amministrativo.
- Buon utilizzo del pacchetto Microsoft Office.
- Esperienza di almeno un anno nella gestione della documentazione amministrativa di gare pubbliche e private.
Completano il profilo:
- Ottima organizzazione delle priorità.
- Attitudine al lavoro in team.
Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento, CCNL Trasporto, Merci e Logistica.
Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Junior in Ufficio Gare: diploma giuridico, gestirà bandi e documenti. Vantaggio: crescita professionale con contratto a tempo determinato.
Front Desk Agent: primo contatto con gli ospiti; esperienza in hotel di lusso necessaria; opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.
Assistente personale del CEO: richiediamo 2-3 anni di esperienza in contesti internazionali. Beneficio: contribuisci a un’organizzazione efficiente.
Gestisce ordini e offerte clienti; richiede esperienza in settore industriale. Beneficio: migliora la soddisfazione del cliente.
Impiego in ufficio tecnico per progetti impiantistici; requisito chiave: diploma tecnico o laurea in ingegneria. Beneficio: crescita professionale.