Addetto/a Ufficio Commerciale

Da StraNotizie
Umana S.p.A., per il proprio Ufficio Commerciale presso la Sede Direzionale di Marghera (VE), cerca:

ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE

La risorsa avrà il compito di gestire e supportare i funzionari commerciali di Umana in tutte le fasi del lavoro.

In particolare si occuperà di:

  • Organizzazione dell’operatività dei funzionari commerciali
  • Definizione degli interventi formativi, dall’on-boarding fino alla completa autonomia
  • Monitoraggio diretto dell’attività di consulenza del funzionario

Requisiti:

  • Laurea triennale
  • Preferibile esperienza e/o formazione in ambito commerciale o marketing operativo
  • Disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale
  • Buone doti interpersonali e di pubbliche relazioni
  • Ottime capacità organizzative

Si offre:

  • Premialità
  • Buoni pasto
  • Welfare aziendale

È previsto un percorso formativo per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento della mansione.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì. È indispensabile essere automuniti e residenti nella zona di riferimento.

Umana S.p.A. opera nel rispetto delle diversità e si impegna a favorire equità e pari opportunità.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


