Umana S.p.A., per il proprio Ufficio Commerciale presso la Sede Direzionale di Marghera (VE), cerca:
ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE
La risorsa avrà il compito di gestire e supportare i funzionari commerciali di Umana in tutte le fasi del lavoro.
In particolare si occuperà di:
- Organizzazione dell’operatività dei funzionari commerciali
- Definizione degli interventi formativi, dall’on-boarding fino alla completa autonomia
- Monitoraggio diretto dell’attività di consulenza del funzionario
Requisiti:
- Laurea triennale
- Preferibile esperienza e/o formazione in ambito commerciale o marketing operativo
- Disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale
- Buone doti interpersonali e di pubbliche relazioni
- Ottime capacità organizzative
Si offre:
- Premialità
- Buoni pasto
- Welfare aziendale
È previsto un percorso formativo per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento della mansione.
Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì. È indispensabile essere automuniti e residenti nella zona di riferimento.
Umana S.p.A. opera nel rispetto delle diversità e si impegna a favorire equità e pari opportunità.
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Umana cerca un Addetto/a Ufficio Commerciale per supportare i funzionari. Richiesta laurea triennale; offre formazione e premialità.
Assistente amministrativa con esperienza PMI per gestione back office; ottima conoscenza dell'inglese. Benefit: buoni pasto.
Ruolo: Team Assistant per gestione ufficio e supporto commerciale. Requisito chiave: Esperienza precedente in ruoli simili. Beneficio: Formazione continua in un ambiente stimolante.
Gestione ordini e offerte per garantire la soddisfazione del cliente; requisito chiave: diploma; beneficio: miglioramento dell'efficienza aziendale.
Fisioterapista per struttura riabilitativa a Salice Terme; requisito chiave: laurea in Fisioterapia; beneficio: contratto indeterminato.