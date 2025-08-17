24.2 C
Umana S.p.A., per il proprio Ufficio Commerciale presso la Sede Direzionale di Marghera (VE), cerca:

ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE

La risorsa avrà i seguenti compiti:
– Gestione e supporto dei funzionari commerciali
– Assistenza nelle fasi del lavoro

Requisiti:

  • Esperienza pregressa nel settore commerciale
  • Ottime capacità relazionali
  • Conoscenza degli strumenti informatici
  • Attitudine al lavoro in team

Benefit:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico

Se sei interessato, invia il tuo CV per unirti al nostro team!


Addetto/a Ufficio Commerciale – Marghera (VE)

