Addetto/a Ufficio Commerciale – Marghera (VE)

ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE
La risorsa avrà i seguenti compiti:
– Gestione e supporto dei funzionari commerciali
– Assistenza nelle fasi del lavoro
Requisiti:
- Esperienza pregressa nel settore commerciale
- Ottime capacità relazionali
- Conoscenza degli strumenti informatici
- Attitudine al lavoro in team
Benefit:
- Contratto a tempo indeterminato
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico
Se sei interessato, invia il tuo CV per unirti al nostro team!
