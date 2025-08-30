ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE – Marghera (VE)

26.6 C
Umana S.p.A., per il proprio Ufficio Commerciale presso la Sede Direzionale di Marghera (VE), cerca:

ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE

La risorsa avrà il compito di:

– Gestire e supportare i funzionari commerciali
– Collaborare in tutte le fasi del lavoro

Requisiti:

  • Diploma o laurea
  • Buone doti organizzative
  • Capacità di lavorare in team
  • Conoscenza del pacchetto Office
  • Attitudine commerciale

Benefit:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Formazione continua
  • Ambiente dinamico
  • Possibilità di crescita professionale

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!


