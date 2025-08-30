ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE – Marghera (VE)

ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE
La risorsa avrà il compito di:
– Gestire e supportare i funzionari commerciali
– Collaborare in tutte le fasi del lavoro
Requisiti:
- Diploma o laurea
- Buone doti organizzative
- Capacità di lavorare in team
- Conoscenza del pacchetto Office
- Attitudine commerciale
Benefit:
- Contratto a tempo indeterminato
- Formazione continua
- Ambiente dinamico
- Possibilità di crescita professionale
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!
