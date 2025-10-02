14.5 C
Roma
giovedì – 2 Ottobre 2025
Lavoro

Addetto/a Pulizie Uffici e Agriturismi a Firenze con Orari Flessibili

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

“Unisciti a noi: Addetto/a Pulizie per Uffici e Agriturismi!”

Azienda: VELOX PULIZIE S.R.L.

Località: Poggibonsi, Siena

Data di pubblicazione: Fri, 19 Sep 2025 22:24:26 GMT

Descrizione del lavoro:
Stiamo cercando personale addetto alle pulizie per ampliare il nostro team. Le responsabilità includono la pulizia e la manutenzione di spazi interni ed esterni, garantendo standard elevati di igiene e ordine. È richiesta esperienza pregressa nel settore, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in autonomia. Offriamo un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di formazione e crescita professionale. Inoltre, sono previsti orari flessibili per favorire un equilibrio tra vita lavorativa e personale.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Key Account Lombardia

Gestisce rapporti commerciali in Lombardia con studi e imprese. Richiesto diploma tecnico e offerta di retribuzione interessante.

Beauty Advisor cercasi

Ruolo: Beauty Advisor per offrire un'esperienza unica in store. Requisito: Passione per retail e make-up. Beneficio: Sviluppo delle proprie competenze.

Consulente immobiliare cercasi

Cerchiamo un Consulente Immobiliare a Padova: ottime relazioni richieste, offriamo formazione continua e provvigioni interessanti.

Impiego come Assistente Health & Safety

Impiegato/a Health & Safety: gestisce documentazione sicurezza. Requisito chiave: esperienza in sicurezza lavoro. Beneficio: formazione continua e crescita professionale.

Specialista Manutenzione

Maintenance Specialist: gestisce manutenzione impianti. Requisito chiave: diploma tecnico con esperienza 2-5 anni. Benefit: contratto indeterminato.

Articolo precedente
Spagna: Migranti al centro della crescita e della manodopera
Articolo successivo
DREAME X40 Ultra: Aspirapolvere Robot 12,000Pa, Pulizia Profonda!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.