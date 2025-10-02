Addetto/a Pulizie Uffici e Agriturismi a Firenze con Orari Flessibili

“Unisciti a noi: Addetto/a Pulizie per Uffici e Agriturismi!”
Azienda: VELOX PULIZIE S.R.L.
Località: Poggibonsi, Siena
Data di pubblicazione: Fri, 19 Sep 2025 22:24:26 GMT
Descrizione del lavoro:
Stiamo cercando personale addetto alle pulizie per ampliare il nostro team. Le responsabilità includono la pulizia e la manutenzione di spazi interni ed esterni, garantendo standard elevati di igiene e ordine. È richiesta esperienza pregressa nel settore, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in autonomia. Offriamo un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di formazione e crescita professionale. Inoltre, sono previsti orari flessibili per favorire un equilibrio tra vita lavorativa e personale.
