Addetto/a Pulizie Straordinarie a Udine: Flessibilità e Opportunità!

Titolo lavoro: addetto/a pulizie straordinarie – UDINE



Azienda: Pu.Ma. Pulizie e Manutenzioni



Descrizione lavoro:

Si cerca un addetto/a alle pulizie per Pu.Ma. Pulizie e Manutenzioni, un’azienda operante nel settore della pulizia e manutenzione in contesti sia industriali che commerciali. Le responsabilità includono la gestione delle operazioni di pulizia in diverse aree, garantendo standard elevati di igiene e sicurezza. È richiesta una buona predisposizione al lavoro in team e un’attenzione particolare ai dettagli. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico e professionale.



Località: Udine



Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 05:48:24 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!