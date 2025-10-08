23 C
Roma
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Lavoro

Addetto/a Pulizie Straordinarie a Udine: Flessibilità e Opportunità!

Da StraNotizie

Titolo lavoro: addetto/a pulizie straordinarie – UDINE

Azienda: Pu.Ma. Pulizie e Manutenzioni

Descrizione lavoro:
Si cerca un addetto/a alle pulizie per Pu.Ma. Pulizie e Manutenzioni, un’azienda operante nel settore della pulizia e manutenzione in contesti sia industriali che commerciali. Le responsabilità includono la gestione delle operazioni di pulizia in diverse aree, garantendo standard elevati di igiene e sicurezza. È richiesta una buona predisposizione al lavoro in team e un’attenzione particolare ai dettagli. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico e professionale.

Località: Udine

Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 05:48:24 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Ritrovata una fortuna di monete d’oro e argento in Florida
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.