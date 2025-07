Offerta di Lavoro: Addetto/a Pulizie e Lavanderia a Rivarolo Mantovano

Siamo alla ricerca di un/a Addetto/a Pulizie e Lavanderia da inserire nel nostro team presso Rivarolo Mantovano. La figura selezionata si occuperà di gestire le attività di pulizia e lavanderia, assicurando elevati standard di igiene e cura degli spazi.

Responsabilità principali:

Effettuare la pulizia degli ambienti e delle attrezzature.

Gestire le attività di lavanderia, compresa la lavaggio e la stesura della biancheria.

Mantenere elevati standard di igiene e sicurezza.

Requisiti:

Esperienza pregressa nel settore delle pulizie e lavanderia.

Precisione e attenzione ai dettagli.

Capacità di lavorare in autonomia e in team.

Se sei una persona dinamica e motivata, e desideri far parte di un ambiente di lavoro professionale, ti invitiamo a candidarti per questa opportunità. Inviaci il tuo CV per unirti al nostro team!